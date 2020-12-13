Разгром "Локомотива", осечка ЦСКА: результаты всех матчей 18-го тура и турнирная таблица РПЛ
Завершились все матчи 18-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура петербургский "Зенит" сохранил первое место, московский "Спартак" отстает на 3 очка.
Результаты 18-го тура:
"Химки" - "Арсенал" - 1:0
"Ротор" - "Уфа" - 1:0
"Сочи" - "Спартак" - 1:0
"Зенит" - "Динамо" - 3:1
"Тамбов" - "Рубин" - 0:1
"Краснодар" - "Локомотив" - 5:0
ЦСКА - "Урал" - 2:2
"Ахмат" - "Ростов" - 0:1
Турнирная таблица: "Зенит" - 38, "Спартак" - 35, ЦСКА - 34, "Ростов" - 32, "Динамо" - 30, "Сочи" - 30, "Локомотив" - 28, "Краснодар" - 27, "Рубин" - 27, "Ахмат" - 25, "Химки"- 22, "Урал" - 20, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 11.
Читайте также: Николич прокомментировал разгром "Локомотива" | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 14 декабря
-
Разгром "Боруссии", "Байер" обгоняет всех: все результаты 11 тура Бундеслиги
-
Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
-
"Байер" побеждает и врывается на первую строчку
-
"Ливерпуль" не смог победить "Фулхэм"
-
Разгром "Локомотива", осечка ЦСКА: результаты всех матчей 18-го тура и турнирная таблица РПЛ
-
"Ростов" победил "Ахмат", а ЦСКА упустил победу с "Уралом"
-
1
"Тамбов" планирует переехать в Саранск и сменить название
-
Моуринью дал комментарий после матча с "Кристал Пэлас"
-
Стали известны подробности дела Промеса
-
Николич прокомментировал разгром "Локомотива"
-
"Тоттенхэм", несмотря на ничью, остался на первом месте
-
"Наполи" вышел на третье место в Серии А
-
"Рома" в гостях разгромила "Болонью"
-
1
Жоан Лапорта рассказал о приоритетах Месси
-
1
"Краснодар" разгромил "Локомотив"
-
Гомес может покинуть "Аталанту"
-
"Реал Сосьедад" не победил "Эйбар", но все равно вышел на 1 место
-
1
Куман обвинил Пуча в сливе информации