Разгром "Локомотива", осечка ЦСКА: результаты всех матчей 18-го тура и турнирная таблица РПЛ

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Разгром "Локомотива", осечка ЦСКА: результаты всех матчей 18-го тура и турнирная таблица РПЛЗавершились все матчи 18-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура петербургский "Зенит" сохранил первое место, московский "Спартак" отстает на 3 очка.

Результаты 18-го тура:

"Химки" - "Арсенал" - 1:0
"Ротор" - "Уфа" - 1:0
"Сочи" - "Спартак" - 1:0
"Зенит" - "Динамо" - 3:1
"Тамбов" - "Рубин" - 0:1
"Краснодар" - "Локомотив" - 5:0
ЦСКА - "Урал" - 2:2
"Ахмат" - "Ростов" - 0:1

Турнирная таблица: "Зенит" - 38, "Спартак" - 35, ЦСКА - 34, "Ростов" - 32, "Динамо" - 30,  "Сочи" - 30, "Локомотив" - 28, "Краснодар" - 27, "Рубин" - 27, "Ахмат" - 25, "Химки"- 22, "Урал" - 20, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 11.

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