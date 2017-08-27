Разгром на "Энфилде": "Ливерпуль" деклассировал "Арсенал"
Прежде, чем уйти на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных для настоящих гурманов и просто любителей английского футбола был подан вкусный десерт в виде классического противостояния на "Энфилд Роуд" между местным "Ливерпулем" и лондонским "Арсеналом". В прошлом году команды до последнего тура боролись за четвертую лигочемпионовскую строчку и на этот раз именно мерсисайдцы сели в последний вагон, впервые в истории оставив Арсена Венгера за пределами футбольного европейского турнира номер один.
Обе команды сыровато начали сезон, оголив множество своих проблем. "Красные" в первом туре потеряли очки в Уотфорде, а во втором лишь с минимальным счетом одолели "Кристал Пэлас". "Канониры" же после феерической и сложной победы над "Лестером" уехали с пустыми руками из Сток-он-Трента. Юрген Клопп любит удивлять своими неоднозначными решениями относительно стартового состава. На этот раз немецкий специалист даже не включил в заявку на игру основного кипера Симона Миньоле, место которого в рамке ворот занял Лорис Кариус. Кроме того, довольно неожиданно справа на фланге появился Джо Гомез, а не до этого здорово себя проявивший Трент Александер-Арнольд. Арсен Венгер также вопреки всем прогнозам оставил сидеть в запасе Сеада Колашинаца и Александра Ляказетта, зато с первых же минут бросил в бой ранее отсутствовавшего Алексиса Санчеса.
На правах хозяев поля "Ливерпуль" сразу же завладел территориальным преимуществом. "Скаузеры" просто обязаны были открывать счет на десятой минуте: Салах уже видел мяч в сетке, с убойной позиции замыкая передачу от Джана, но каким-то невероятным образом Петр Чех спас свою команду. Правда, уже семь минут спустя "красные" все же добились своего. Защитники "Арсенала" оставили одного в центре штрафной площади Роберто Фирмино, которому не составило труда ударом головой расстрелять чешского кипера после подачи от Джо Гомеза.
Забив гол, подопечные Клоппа и не думали останавливаться. Еще до экватора первого тайма Джордан Хендерсон мог удваивать преимущество в счете, но, выйдя один на один с вратарем, капитан мерсисайдцев пробил крайне неточно. В концовке первой 45-ти минутки "двоечка" таки засветилась на табло "Энфилда". Как только лондонцы попытались соорудить одну из своих немногочисленных атак, "Ливерпуль" тут же мастерски подловил соперника на контратаке, которую красивым ударом из "точки в точку" завершил Садио Мане - без шансов для Петра Чеха.
В начале второго тайма едва не придумал себе гол Лорис Кариус, позволив себя обокрасть Данни Уэлбэку , но мяч отскочил от форвард и выкатился за линию. В целом, "красные" полностью контролировали ход игры, а на 57-й минуте смело можно было заканчивать матч. "Пушкари" неудачно исполнили угловой, после которого Мохамед Салах опередил последнего защитника Бельерина и на шестой передаче промчав через все поле направил мяч точно в ближнюю "шестерку" гостевых владений. Ну и этим не ограничились хозяева. Четвертый и последний гвоздь в крышку гроба "Арсенала" забил, вышедший на замену Даниэль Старридж.
Итак, в центральном матче третьего тура АПЛ "Ливерпуль" в одностороннем порядке уничтожил "Арсенал" и пополнил свою копилку на три очка.
"Ливерпуль" – "Арсенал" – 4:0
Голы: Фирмино, 17 – 1:0, Мане, 40 – 2:0, Салах, 57 – 3:0, Старридж, 77 – 4:0
"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Джан (Груйич, 84), Хендерсон, Вейналдум, Мане (Старридж, 74), Салах, Фирмино (Милнер, 80)
"Арсенал": Чех, Холдинг, Косиельни, Монреаль, Бельерин, Рэмзи (Коклен, 46), Джака, Окслейд-Чемберлен (Ляказетт, 62), Озил, Санчес (Жиру, 62), Уэлбэк
Богдан Архипенко
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