Разгром на "Стад де Франс": Франция уничтожила Нидерланды
Центральным событием первого игрового дня седьмого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 стало противостояние национальных сборных Франции и Нидерландов в Париже на "Стад де Франс". Голландцы по ходу квалификации загнали себя в такую ситуацию, что для того, чтобы зацепиться хотя бы за второе место в квартете, нужно было обыгрывать суперзвездных французов. В свою очередь, "трехцветные" имели свою мотивацию. Помимо фактора домашних трибун, важно было еще и не отпустить Швецию, которая расположилась на первой строчке в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.
Что касается стартовых составов, то здесь можно только позавидовать Дидье Дешаму, который в своем распоряжении имеет буквально по два-три футболиста экстра-класса на каждую позицию. 48-летний наставник выставил достаточно прогнозируемую одиннадцатку, бросив в бой всех самых лучших. Дик Адвокат удивил своим решением выставить на правый фланг обороны юного Тимоти Фосу-Менса, несмотря на то, что ожидалось появление основного крайнего Джоэла Велтмана. Также экс-коуч "Зенита" и сборной России не мог обойтись без "старичков" Уэсли Снейдера и Арьена Роббена, которые перед завершением карьеры все-таки мечтают выступить на Мундиале. Ну а с позицией нападающего у "апельсиновых" настолько все плохо, что тренерский штаб вынужден с первых минут выпускать Винсента Янссена, который уже целый год находится без игровой практики, сидя в "Тоттенхэме" за спиной у Харри Кейна.
Под сильный шум трибун команды достаточно спокойно начали матч, но постепенно хозяева взяли мяч под собственный контроль, стали играть с позиции силы. И как только "Ле Бле" по-настоящему включились – счет был открыт. Уже на 14-й минуте Антуан Гризманн, сыграв в стеночку с Оливье Жиру, обрезал половину игроков сборной Нидерландов и выйдя один на один с Яспером Силлессеном легко того переиграл.
Пропустив гол, "оранжевые" стали выглядеть еще хуже. Гости не могли не то, чтобы создать что-то в атаке, но и просто пересечь центральную линию поля. А пока голландцы находились под прессингом, французы наслаждались игрой в футбол, испытывая разные розыгрыши и комбинации. С началом второй половины встречи продолжился сценарий первой. Гости ничего не могли противопоставить мобильности, сыгранности и технике, как отдельных исполнителей, так и всей команды хозяев. В дебюте второго тайма итальянский арбитр откровенно простил Нидерланды, не поставив пенальти за очевидный фол Роббена на Косиельни в рамках штрафной площади.
Начиная с 62-й минуты дела у голландцев еще сильнее ухудшились, потому как в течении пяти минут схлопотал удаление Кевин Строотман. Хотя если первая желтая карточка не вызывала никаких сомнений, то со второй рефери явно погорячился. Играя в меньшинстве "оранжевые" тем паче не могли ни на что рассчитывать, а французам оставалось только куражиться. Сначала на экваторе второго тайма красивым ударом слета удвоил преимущество в счете Тома Лемар, затем уже под занавес поединка все тот же атакующий полузащитник "Монако" засветил троечку на табло "Стад де Франс". Ну а в компенсированное время окончательно добил голландцев, вышедший на замену Килиан Мбаппе.
Таким образом, сборная Франции беспощадно расправилась с Нидерландами, но все же шансы сыграть на Чемпионате Мира у голландцев сохраняются благодаря осечке Швеции в параллельном матче против Болгарии.
Франция – Нидерланды – 4:0
Голы: Гризманн, 14 – 1:0, Лемар, 73 – 2:0, Лемар, 88 – 3:0, Мбаппе, 90+1 – 4:0
Франция: Льорис, Сидибе, Косиельни, Умтити, Кюрзава, Канте, Погба, Коман (Ляказетт, 80), Гризманн (Фекир, 89), Лемар, Жиру (Мбаппе, 75)
Нидерланды: Силлессен, Фосу-Менса, де Врей, Худт, Блинд, Строотман, Вейналдум, Роббен, Снейдер (Вилена, 46), Промес, Янссен (ван Перси, 64)
Удаление: Строотман (62)
Богдан Архипенко
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|3
|Болгария
|7
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|4
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|7
|10
|5
|Беларусь
|7
|5
|6
|Люксембург
|7
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|7
|21
|2
|Португалия
|7
|18
|3
|Венгрия
|7
|10
|4
|Фарерские острова
|7
|5
|5
|Андорра
|7
|4
|6
|Латвия
|7
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|6
|18
|2
|Северная Ирландия
|6
|13
|3
|Чехия
|6
|9
|4
|Азербайджан
|6
|7
|5
|Норвегия
|6
|4
|6
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|6
|12
|2
|Ирландия
|6
|12
|3
|Уэльс
|6
|8
|4
|Австрия
|6
|8
|5
|Грузия
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|3
|6
|Молдова
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|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|6
|16
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|Черногория
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|3
|Дания
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|10
|4
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|6
|6
|5
|Армения
|6
|6
|6
|Казахстан
|6
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
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|2
|Словакия
|6
|12
|3
|Словения
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|11
|4
|Шотландия
|6
|8
|5
|Литва
|6
|5
|6
|Мальта
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|0
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|М
|О
|1
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|6
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|2
|Италия
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|3
|Албания
|6
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|4
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|5
|Македония
|6
|3
|6
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|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
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|19
|2
|Греция
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|13
|3
|Босния и Герцеговина
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|11
|4
|Кипр
|7
|10
|5
|Эстония
|7
|5
|6
|Гибралтар
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|0
|Группа I
|М
|О
|1
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|13
|2
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|6
|13
|3
|Турция
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|11
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|6
|1
|6
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|1