Разгром от ПСВ, успех "Марселя" и проход "Ромы": все результаты ответных игр 1/8 финала Лиги конференций

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Разгром от ПСВ, успех "Марселя" и проход "Ромы": все результаты ответных игр 1/8 финала Лиги конференций

Представляем результаты ответных игр 1/8 финала Лиги конференций.

АЗ Нидерланды - "Буде-Глимт" Норвегия 2:2, первый матч - 1:2
Голы: Павлидис, 18 - 1:0, Пеллегрино, 25 - 1:1, Павлидис, 30 - 2:1, Сампстед, 105 - 2:2

"Копенгаген" Дания - ПСВ Нидерланды 0:4, первый матч - 4:4
Голы: Захави, 10 - 0:1, Гетце, 38 - 0:2, Захави, 79 - 0:3, Мадуэке, 90 - 0:4

"Ренн" Франция - "Лестер" Англия 2:1, первый матч - 0:2
Голы: Бурижо, 8 - 1:0, Фофана, 51 - 1:1, Те, 75 - 2:1

"Базель" Швейцария - "Марсель" Франция 1:2, первый матч - 1:2
Голы: Ндойе, 62 - 1:0, Ундер, 74 - 1:1, Ронжье, 90 - 1:2

"Фейеноорд" Нидерланды - "Партизан" Сербия 3:1, первый матч - 5:2
Голы: Дессерс, 45 - 1:0, Нелсон, 59 - 2:0, Рикарду Гомеш, 61 - 2:1, Линссен, 90 - 3:1

ЛАСК Австрия - "Славия" Чехия 4:3, первый матч - 1:4
Голы: Олайинка, 24 - 0:1, Визингер, 36 - 1:1, Ба, 37 - 1:2, Сор, 62 - 1:3, Визингер, 76 - 2:3, Грубер, 88 - 3:3, Шмидт, 89 - 4:3

"Гент" Бельгия - ПАОК Греция 1:2, первый матч - 0:1
Голы: Креспо, 20 - 0:1, Депуатр, 40 - 1:1, Дуглас, 77 - 1:2

"Рома" Италия - "Витесс" Нидерланды 1:1, первый матч - 1:0
Голы: Виттек, 62 - 0:1, Абрахам, 90 - 1:1

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