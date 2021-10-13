Разгром от Роналду и компании, осечки Украины и Англии: все результаты отбора ЧМ-2022 12 октября

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Разгром от Роналду и компании, осечки Украины и Англии: все результаты отбора ЧМ-2022 12 октябряФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли 12 октября.

Группа А

Португалия - Люксембург 5:0
Голы: Роналду (пен), 8 - 1:0, Роналду (пен), 13 - 2:0, Бруну Фернандеш, 17 - 3:0, Пальинья, 69 - 4:0, Роналду, 87 - 5:0  

Сербия - Азербайджан 3:1
Голы: Влахович (пен), 30 - 1:0, Махмудов, 45 - 1:1, Влахович, 52 - 2:1, Тадич (пен), 83 - 3:1

Турнирное положение: Сербия (17), Португалия (16), Люксембург (6), Ирландия (5), Азербайджан (1).


Группа В

Косово - Грузия 1:2
Голы: Окриашвили, 11 - 0:1, Мурики (пен), 45 - 1:1, Давиташвили, 82 - 1:2

Швеция - Греция 2:0
Голы: Форсберг (пен), 59 - 1:0, Исак, 69 - 2:0

Турнирное положение: Швеция (15), Испания (13), Греция (9), Грузия (4), Косово (4).

 

Группа С

Болгария - Северная Ирландия 2:1
Голы: Уошингтон, 35 - 0:1, Неделев, 53 - 1:1, Неделев, 63 - 2:1

Литва - Швейцария 0:4
Голы: Эмболо, 31 - 0:1, Штеффен, 42 - 0:2, Эмболо, 44 - 0:3, Гавранович, 90 - 0:4

Турнирное положение: Италия (14), Швейцария (14), Болгария (8), Северная Ирландия (5), Литва (3).


Группа D

Казахстан - Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 45 - 0:1, Пукки, 47 - 0:2     

Украина - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Ярмоленко, 15 - 1:0, Ахмедходжич, 77 - 1:1

Турнирное положение: Франция (12), Украина (9), Финляндия (8), Босния и Герцеговина (7), Казахстан (3).


Группа F

Израиль - Молдова 2:1
Голы: Захави, 28 - 1:0, Даббур, 49 - 2:0, Николэеску, 90 - 2:1

Фарерские о-ва - Шотландия 0:1
Гол: Дайкс, 86 - 0:1

Дания - Австрия 1:0
Гол: Мэле, 53 - 1:0

Турнирное положение: Дания (24), Шотландия (17), Израиль (13), Австрия (10), Фарерские о-ва (4), Молдова (1).


Группа I

Англия - Венгрия 1:1
Голы: Шаллаи (пен), 24 - 0:1, Стоунз, 37 - 1:1

Сан-Марино - Андорра 0:3
Голы: Пухоль, 10 - 0:1, Морено, 53 - 0:2, Рикард, 89 - 0:3

Албания - Польша 0:1
Гол: Свидерски, 77 - 0:1

Турнирное положение: Англия (20), Польша (17), Албания (15), Венгрия (11), Андорра (6), Сан-Марино (0).

Читайте также: Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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