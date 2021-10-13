Разгром от Роналду и компании, осечки Украины и Англии: все результаты отбора ЧМ-2022 12 октября
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли 12 октября.
Группа А
Португалия - Люксембург 5:0
Голы: Роналду (пен), 8 - 1:0, Роналду (пен), 13 - 2:0, Бруну Фернандеш, 17 - 3:0, Пальинья, 69 - 4:0, Роналду, 87 - 5:0
Сербия - Азербайджан 3:1
Голы: Влахович (пен), 30 - 1:0, Махмудов, 45 - 1:1, Влахович, 52 - 2:1, Тадич (пен), 83 - 3:1
Турнирное положение: Сербия (17), Португалия (16), Люксембург (6), Ирландия (5), Азербайджан (1).
Группа В
Косово - Грузия 1:2
Голы: Окриашвили, 11 - 0:1, Мурики (пен), 45 - 1:1, Давиташвили, 82 - 1:2
Швеция - Греция 2:0
Голы: Форсберг (пен), 59 - 1:0, Исак, 69 - 2:0
Турнирное положение: Швеция (15), Испания (13), Греция (9), Грузия (4), Косово (4).
Группа С
Болгария - Северная Ирландия 2:1
Голы: Уошингтон, 35 - 0:1, Неделев, 53 - 1:1, Неделев, 63 - 2:1
Литва - Швейцария 0:4
Голы: Эмболо, 31 - 0:1, Штеффен, 42 - 0:2, Эмболо, 44 - 0:3, Гавранович, 90 - 0:4
Турнирное положение: Италия (14), Швейцария (14), Болгария (8), Северная Ирландия (5), Литва (3).
Группа D
Казахстан - Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 45 - 0:1, Пукки, 47 - 0:2
Украина - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Ярмоленко, 15 - 1:0, Ахмедходжич, 77 - 1:1
Турнирное положение: Франция (12), Украина (9), Финляндия (8), Босния и Герцеговина (7), Казахстан (3).
Группа F
Израиль - Молдова 2:1
Голы: Захави, 28 - 1:0, Даббур, 49 - 2:0, Николэеску, 90 - 2:1
Фарерские о-ва - Шотландия 0:1
Гол: Дайкс, 86 - 0:1
Дания - Австрия 1:0
Гол: Мэле, 53 - 1:0
Турнирное положение: Дания (24), Шотландия (17), Израиль (13), Австрия (10), Фарерские о-ва (4), Молдова (1).
Группа I
Англия - Венгрия 1:1
Голы: Шаллаи (пен), 24 - 0:1, Стоунз, 37 - 1:1
Сан-Марино - Андорра 0:3
Голы: Пухоль, 10 - 0:1, Морено, 53 - 0:2, Рикард, 89 - 0:3
Албания - Польша 0:1
Гол: Свидерски, 77 - 0:1
Турнирное положение: Англия (20), Польша (17), Албания (15), Венгрия (11), Андорра (6), Сан-Марино (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3