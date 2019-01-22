Разгром в Эйбаре в видеообзоре матча между басками и каталонцами

Теги эйбарэспаньол

Разгром в Эйбаре в видеообзоре матча между басками и каталонцами

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 20-го тура чемпионата Испании, в котором "Эйбар" разгромил "Эспаньол" со счетом 3:0. Победу баскам принесли Энрич, Де Бласис и Шарлес.

Видео: "Эйбар" - "Эспаньол" - 3:0

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