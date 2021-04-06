Разгром в Краснодаре, дебют Олича и феерическая победа "Спартака": все результаты 24-го тура РПЛ

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Завершились все матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги. В центральном матче "Ростов" принимал "Спартак". Обе команды показали яркий футбол, но сильнее оказались "красно-белые". Хозяевам не помог даже очередной (третий в сезоне) автогол защитника москвичей Маслова - команда Карпина уступила со счетом 2:3. Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич вспомнил, что такое РПЛ. В его дебютном матче главный арбитр назначил сразу 4 пенальти. К счастью для хорвата, три из них била его команда. Первый матч на новой должности закончился для него победой над "Тамбовом" 2:1. В Краснодаре случился разгром хозяев "Ахматом". 0:5 от грозненцев стали последней каплей для Мусаева и он ушел в отставку с поста наставника "быков". Так же поступил и Рахимов, чья "Уфа" без шансов проиграла в Москве "Динамо" со счетом 4:0. Представляем все результаты 24-го тура РПЛ.



Результаты тура:

"Ротор" - "Локомотив" - 0:2

"Рубин" - "Сочи" - 1:0

"Краснодар" - "Ахмат" - 0:5

"Динамо" - "Уфа" - 4:0

"Урал" - "Арсенал" - 2:0

"Тамбов" - ЦСКА - 1:2

"Ростов" - "Спартак" - 2:3

"Зенит" - "Химки" - 2:0

Турнирная таблица: "Зенит" (51), "Спартак" (47), "Локомотив" (43), ЦСКА (43), "Динамо" (42), "Рубин" (40), "Сочи" (40), "Ростов" (37), "Химки" (35), "Краснодар" (34), "Ахмат" (32), "Урал" (29), "Ротор" (18), "Арсенал" Тула (17), "Уфа" (14), "Тамбов" (13).