Разгром в Лондоне, провал "Лидса": все результаты 14 тура АПЛ

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Разгром в Лондоне, провал "Лидса": все результаты 14 тура АПЛ14 тур Английской Премьер-Лиги вместил сразу 2 сверхголевых матча. "Ливерпуль" не почувствовал сопротивления "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" расправился над "Лидсом". Представляем все результаты 14-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" - 7:0
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:0
"Эвертон" - "Арсенал" - 2:1
"Ньюкасл" - "Фулхэм" - 1:1
"Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед"- 1:1
Тоттенхэм" - "Лестер" - 0:2
"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" - 6:2
"Вест Бромвич" - "Астон Вилла" - 0:3
"Бернли" - "Вулверхэмптон" - 2:1
"Челси" - "Вест Хэм" - 3:0

Турнирная таблица: "Ливерпуль" (31), "Лестер" (27), "Эвертон" (26), "Манчестер Юнайтед" (26), "Челси" (25), "Тоттенхэм" (25),"Саутгемптон" (24), "Манчестер Сити" (23), "Астон Вилла" (22), "Вест Хэм" (21), "Вулверхэмптон" (20), "Кристал Пэлас" (18), "Ньюкасл" (18), "Лидс" (17), "Арсенал" (14), "Бернли" (13), "Брайтон" (12), "Фулхэм" (10), "Вест Бромвич" (7), "Шеффилд Юнайтед" (2).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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