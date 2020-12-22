Разгром в Лондоне, провал "Лидса": все результаты 14 тура АПЛ
14 тур Английской Премьер-Лиги вместил сразу 2 сверхголевых матча. "Ливерпуль" не почувствовал сопротивления "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" расправился над "Лидсом". Представляем все результаты 14-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" - 7:0
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:0
"Эвертон" - "Арсенал" - 2:1
"Ньюкасл" - "Фулхэм" - 1:1
"Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед"- 1:1
Тоттенхэм" - "Лестер" - 0:2
"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" - 6:2
"Вест Бромвич" - "Астон Вилла" - 0:3
"Бернли" - "Вулверхэмптон" - 2:1
"Челси" - "Вест Хэм" - 3:0
Турнирная таблица: "Ливерпуль" (31), "Лестер" (27), "Эвертон" (26), "Манчестер Юнайтед" (26), "Челси" (25), "Тоттенхэм" (25),"Саутгемптон" (24), "Манчестер Сити" (23), "Астон Вилла" (22), "Вест Хэм" (21), "Вулверхэмптон" (20), "Кристал Пэлас" (18), "Ньюкасл" (18), "Лидс" (17), "Арсенал" (14), "Бернли" (13), "Брайтон" (12), "Фулхэм" (10), "Вест Бромвич" (7), "Шеффилд Юнайтед" (2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18