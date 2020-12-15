Разгром в Виго, неожиданное лидерство Сосьедада: все результаты 13-го тура Ла Лиги

Теги реал мадридатлетико мадридсельта виго

Разгром в Виго, неожиданное лидерство Сосьедада: все результаты 13-го тура Ла Лиги"Реал" в мадридском дерби победил "Атлетико", "Сельта" громит обидчика "Барселоны". Представляем итоги всех матчей 12-го тура Ла Лиги.

Результаты тура:

"Вальядолид" - "Осасуна" - 3:2
"Валенсия" - "Атлетик" - 2:2
"Хетафе" - "Севилья" - 0:1
"Уэска" - "Алавес" - 1:0
"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 2:0
"Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 1:1
"Бетис" - "Вильярреал" - 1:1
"Эльче" - "Гранада" - 0:1
"Барселона" - "Леванте" - 1:0
"Сельта" - "Кадис" - 4:0

Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" (26), "Атлетико" (26), "Реал" (23), "Вильярреал" (22), "Севилья" (19), ​​​​​​​"Гранада" (18), "Кадис" (18), "Барселона" (17), "Сельта" (16), "Бетис" (16),  ​​​​​​​"Эйбар" (15), "Эльче" (14), "Алавес" (14), "Валенсия" (14), "Атлетик" (14), "Хетафе" (13), "Вальядолид" (13), "Леванте" (11), "Осасуна" (11),  "Уэска" (11)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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