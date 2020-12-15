Разгром в Виго, неожиданное лидерство Сосьедада: все результаты 13-го тура Ла Лиги
"Реал" в мадридском дерби победил "Атлетико", "Сельта" громит обидчика "Барселоны". Представляем итоги всех матчей 12-го тура Ла Лиги.
Результаты тура:
"Вальядолид" - "Осасуна" - 3:2
"Валенсия" - "Атлетик" - 2:2
"Хетафе" - "Севилья" - 0:1
"Уэска" - "Алавес" - 1:0
"Реал Мадрид" - "Атлетико" - 2:0
"Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 1:1
"Бетис" - "Вильярреал" - 1:1
"Эльче" - "Гранада" - 0:1
"Барселона" - "Леванте" - 1:0
"Сельта" - "Кадис" - 4:0
Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" (26), "Атлетико" (26), "Реал" (23), "Вильярреал" (22), "Севилья" (19), "Гранада" (18), "Кадис" (18), "Барселона" (17), "Сельта" (16), "Бетис" (16), "Эйбар" (15), "Эльче" (14), "Алавес" (14), "Валенсия" (14), "Атлетик" (14), "Хетафе" (13), "Вальядолид" (13), "Леванте" (11), "Осасуна" (11), "Уэска" (11)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14