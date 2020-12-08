Разгром "волков", "Тоттенхэм" все еще первый: все результаты 11-го тура АПЛ

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Разгром "волков", "Тоттенхэм" все еще первый: все результаты 11-го тура АПЛ"Ливерпуль" снова не проигрывает на Энфилде, но разгром "Вулверхэмптона" все равно не позволил "красным" опередить "Тоттенхэм". Представляем все результаты 11-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Бернли" - "Эвертон" - 1:1
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 2:0
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3
"Челси" - ​​​​​​​"Лидс​​​​​​​" - 3:1
"Вест Бромвич" - "Кристал Пэлас" - 1:5
​​​​​​​"Шеффилд Юнайтед" - "Лестер" - 1:2
​​​​​​​"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 2:0
​​​​​​​"Ливерпуль" - ​​​​​​​"Вулверхэмптон" - 4:0
"Брайтон" - "Саутгемптон" - 1:2

Турнирная таблица: "Тоттенхэм" (24), "Ливерпуль" (24), "Челси" (22), "Лестер" (21), "Саутгемптон" (20), "Манчестер Юнайтед" (19), "Манчестер Сити" (18), "Вест Хэм" (17), "Эвертон" (17), "Вулверхэмптон" (17), "Кристал Пэлас" (16), "Астон Вилла" (15), "Ньюкасл" (14), "Лидс​​​​​​​" (14), "Арсенал" (13), "Брайтон" (10), "Фулхэм" (7), "Бернли" (6), "Вест Бромвич" (6), "Шеффилд Юнайтед" (1).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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