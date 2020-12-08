Разгром "волков", "Тоттенхэм" все еще первый: все результаты 11-го тура АПЛ

"Ливерпуль" снова не проигрывает на Энфилде, но разгром "Вулверхэмптона" все равно не позволил "красным" опередить "Тоттенхэм". Представляем все результаты 11-го тура АПЛ.



Результаты тура:

"Бернли" - "Эвертон" - 1:1

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 2:0

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3

"Челси" - ​​​​​​​"Лидс​​​​​​​" - 3:1

"Вест Бромвич" - "Кристал Пэлас" - 1:5

​​​​​​​"Шеффилд Юнайтед" - "Лестер" - 1:2

​​​​​​​"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 2:0

​​​​​​​"Ливерпуль" - ​​​​​​​"Вулверхэмптон" - 4:0

"Брайтон" - "Саутгемптон" - 1:2