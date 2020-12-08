Разгром "волков", "Тоттенхэм" все еще первый: все результаты 11-го тура АПЛ
"Ливерпуль" снова не проигрывает на Энфилде, но разгром "Вулверхэмптона" все равно не позволил "красным" опередить "Тоттенхэм". Представляем все результаты 11-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Бернли" - "Эвертон" - 1:1
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 2:0
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3
"Челси" - "Лидс" - 3:1
"Вест Бромвич" - "Кристал Пэлас" - 1:5
"Шеффилд Юнайтед" - "Лестер" - 1:2
"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 2:0
"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" - 4:0
"Брайтон" - "Саутгемптон" - 1:2
Турнирная таблица: "Тоттенхэм" (24), "Ливерпуль" (24), "Челси" (22), "Лестер" (21), "Саутгемптон" (20), "Манчестер Юнайтед" (19), "Манчестер Сити" (18), "Вест Хэм" (17), "Эвертон" (17), "Вулверхэмптон" (17), "Кристал Пэлас" (16), "Астон Вилла" (15), "Ньюкасл" (14), "Лидс" (14), "Арсенал" (13), "Брайтон" (10), "Фулхэм" (7), "Бернли" (6), "Вест Бромвич" (6), "Шеффилд Юнайтед" (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18