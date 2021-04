Разгромили по игре - проиграли по счету! "Бавария" без Левандовски уступает ПСЖ - Мбаппе снова вытащил Париж

Матч на "Альянц Арене" напоминал прошлогодний поединок 1/8 финала ЛЧ между "Ливерпулем" и "Атлетико", когда мадридцы пропустили более 30 ударов и забили аж три гола. Тогда все писали, что это и есть стихия "матрасников", однако даже им не так везло, как ПСЖ в Мюнхене. Парижане допустили 31 выстрел по собственным воротам (12 в створ), причем 21 попытка прошла из пределов штрафной гостей. По ожидаемым голам "Бавария" выиграла со счетом 3,05 – 0,66. К тому же, хозяева провели 37 передач в штрафную и сделали 96 касаний в ней! Впервые приходится наблюдать в матче плей-офф Лиги Чемпионов 45% касаний на трети поля соперника – а тем более трудно представить в каком топ-поединке 59% касаний на собственной трети (именно такой показатель набил ПСЖ). Показательной же оказалась карта игровых связей, на которой разница между футболом парижан и мюнхенцев становится максимально шокирующей. Еще более яркой является карта передач с одной только "зоны 14" (центральной перед штрафной). Бавария отсюда провела 36 передач (28 точных), из которых 5 прошло в штрафную (3 точных). У ПСЖ за весь поединок было только три паса отсюда.

Даже в Бундеслиге редко можно увидеть столь большое преимущество "красных". Мюнхенцы создали моментов на два матча вперед, причем до 12-й минуты каждая позиционная атака немцев завершалась врыванием в штрафную. Команда Ганса-Дитера Флика должна была громить ПСЖ, однако в итоге проиграла. План парижан на игру был максимально простым. Почеттино решил закрыться и попытался разорвать "Баварию" на контратаках – французы должны были выдержать давление, найти Неймара или Мбаппе в центре и сыграть от их индивидуальных качеств. Идея нетривиальная, но рациональная. "Бавария" так или иначе давила бы, однако в ПСЖ очень хорошая оборона – это заметно хотя бы по перформансу Маркиньоса, которому за 28 минут удалось сделать 4 блокировки (лучший в матче) и 7 выносов. У опорника Данилу за 90 минут было 13 выносов и 2 блокировки. Здесь следует понимать, что под выносами статистические порталы понимают любую выбитую передачу в район штрафной, а не выход из атаки через лонгбол вперед.

Проблема заключалась в том, что ПСЖ приходилось обороняться в меньшинстве, ведь Мбаппе и Неймар не помогали защитникам. Конечно, Почеттино сознательно оставлял нападающих повыше, чтобы они разгоняли контратаки, однако столь пассивным при работе без мяча не бывает даже Месси. "Бавария" часто проводила атаки 10 в 8, а то и 10 в 7, насыщала фланги и зоны в штрафной огромной группой футболистов и просто не выходила из чужой трети поля. Благодаря пассивности нападающих ПСЖ мюнхенцы продемонстрировали фантастические показатели интенсивности прессинга. На дистанции в 40 метров от ворот они не позволяли парижанам провести более 8 передач, а на дистанции в 50 метров каждая пятая передача гостей завершалась потерей мяча. Даже если идея ПСЖ заключалась в контратаках через Мбаппе и Неймара, план необходимо было корректировать еще до перерыва. Преимущество "Баварии" во всех аспектах оказалась инфернальным – если бы на поле был Левандовски, то парижан бы уничтожили минут за 30. Почеттино, однако, продолжил гнуть свою линию. В итоге он добился своего, но играть в такой футбол – это русская рулетка. На этот раз французы победили, но вряд ли команде будет так везти на дистанции. Что в ПСЖ получалось классно, так это контратаки и завершения. Здесь ничего не скажешь: 6 ударов по воротам, 4 попадания в створ, 3 гола, еще 1 отмененный + не назначенный пенальти на Неймаре. При 0,66 ожидаемых голов, всего трех передачах в штрафную и 13 касаниях в ней. Эффективность заоблачная даже для топ-клубов.

Особенно поражала уверенность, с которой Неймар и Мбаппе шли в атаку. Если на поле был хотя бы небольшой коридор для прохода на дриблинге – его использовали. Если кто-то оставался один-в-один, то даже значительная фора защитника спасала его от обыгрыша. Парижане понимали свое индивидуальное преимущество над медленными мюнхенским защитниками и уверенно реализовали его. К тому же, форварды проявили просто фантастическое индивидуальное исполнение – именно такого мастерства в завершающей фазе не хватало "Баварии". Проблема заключается в том, что пятикратное преимущество по количеству ожидаемых голов – это ненормально. В одном матче подобные истории случаются часто, и даже два поединка в таком режиме, в принципе, не удивят, но дальше с таким футболом делать нечего. Индивидуальное исполнение – это только приятный бонус в структуру игры, но быть основной причиной побед в ЛЧ он не может.

Мбаппе снова поставил всех на уши!

Главной звездой соцсетей и СМИ, конечно же, стал Мбаппе. 22-летний нападающий оформил в этом поединке дубль, забив первый гол уже на 149-й секунде встречи – так быстро "Бавария" в плей-офф ЛЧ не пропускала с 2010 года (тогда Руни положил гол на 63-й). Второй гол Килиана особенно понравился, ведь он не только открылся под передачу, но и шикарно разобрался с Боатенгом – положил корпус, словно для удара в дальний угол, а сам пробил в ближний между ног Жерому. Интересно, что в этом матче Мбаппе ничего, кроме голов, и не продемонстрировал. В его активе всего один удачный обыгрыш, ноль передач под удар, всего два собственных выстрела и 9 потерь при 25 касаниях. Впрочем, статистика несколько обманчива, ведь в нее не вошли ряд шикарных рывков, несколько хороших обыгрышей с партнерами, момент с отмененным голом и офсайдный= выход один на один. В любом случае, первоочередной задачей нападающего является реализация моментов, а количество другой работы, как правило, определяется общей структурой игры. С голами же Килиан не подвел.

В свои 22 года француз принял участие уже в 42 голах в ЛЧ при 43-х матчах – 25 он забил, а еще 17 раз форвард ассистировал партнерам. В составе ПСЖ статистика выглядит еще более круто – за 34 матча "черепашка" забил 21 гол и отдал 16 голевых передач в ЛЧ. При этом в последних четырех поединках в турнире Килиан забил аж восемь голов – четыре "Барселоне" и по два в ворота "Баварии" и "Истанбула". По системе гол+пас в текущем розыгрыше Мбаппе уступает только Холанду (11 против 12). Среди французских бомбардиров плей-офф Лиги Чемпионов Килиан теперь идет на второй позиции. В его активе – 13 голов, а больше только у Бензема (19). За спиной уже остался Анри. В целом же, в текущем сезоне он провел 8 забитых мячей – столько же имели только Бен-Еддер в сезоне 2017/18 и Трезеге в сезоне 2001/02. В свои 22-года чемпион мира собрал солидную коллекцию стадионов, на которых удалось забить в Лиге Чемпионов. "Альянц Арена", "Энфилд", "Вестфаленштадион", "Бернабеу", "Селтик Парк, " "Олд Траффорд", "Камп Ноу", "Ювентус Стэдиум" – впечатляющий список, не так ли? А кое-кто до сих пор считает, что Мбаппе ничего не показывает и сияет только в Лиге 1.

27 #UCL goals, 19 of them away from home...



Etihad: ⚽️

Westfalenstadion: ⚽️⚽️

Juventus Stadium: ⚽️

Celtic Park: ⚽️

Allianz Arena: ⚽️⚽️⚽️

Anfield: ⚽️

Old Trafford: ⚽️

Bernabéu: ⚽️

Nou Camp: ⚽️⚽️⚽️



Kylian Mbappé lives for the biggest stages pic.twitter.com/hTn5PLHfGT