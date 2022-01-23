Разгромная победа Испании, камбэк Грузии: результаты Евро-2022 по футзалу 22 января
Фото: сайт УЕФА
Представляем вашему вниманию результаты заключительных матчей 1-го тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу.
Группа D
Испания - Босния и Герцеговина 5:1
Голы: Гомес, 3 - 1:0, Кампос, 9 - 2:0, Бошкович, 12 - 2:1, Лосано, 18 - 3:1, Ортис, 21 - 4:1, Ортис, 37 - 5:1
Грузия - Азербайджан 3:2
Голы: Вилела, 6 - 0:1, Вилела, 7 - 0:2, Эписандро, 10 - 1:2, Себискверадзе, 27 - 2:2, Талес (пен), 32 - 3:2
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Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1