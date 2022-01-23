Разгромная победа Испании, камбэк Грузии: результаты Евро-2022 по футзалу 22 января

Теги испаниягрузияазербайджанбосния и герцеговина

Разгромная победа Испании, камбэк Грузии: результаты Евро-2022 по футзалу 22 январяФото: сайт УЕФА

Представляем вашему вниманию результаты заключительных матчей 1-го тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу.

Группа D

Испания - Босния и Герцеговина 5:1
Голы: Гомес, 3 - 1:0, Кампос, 9 - 2:0, Бошкович, 12 - 2:1, Лосано, 18 - 3:1, Ортис, 21 - 4:1, Ортис, 37 - 5:1

Грузия - Азербайджан 3:2
Голы: Вилела, 6 - 0:1, Вилела, 7 - 0:2, Эписандро, 10 - 1:2, Себискверадзе, 27 - 2:2, Талес (пен), 32 - 3:2

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2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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