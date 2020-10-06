Разгромные поражения грандов в Англии, коронавирусный скандал в Италии и "не чемпионская" "Бавария": вспоминаем самые яркие моменты уик-энда

Английские качели в исполнении грандов

Моуринью поиздевался над "Манчестер Юнайтед". Отношения португальца с его бывшими клубами – это всегда особая история. Однако в случае с манкунианцами речь никогда не шла об особом пиетет. Жозе имеет зуб на клуб за несправедливую, по его мнению, отставку, но пока не мог отомстить как следует. 4 октября 2020 "Олд Траффорд" запомнит очень надолго – болезненные 1:6 для МЮ Моуринью уже назвал историческим результатом. А начиналось для хозяев все не так плохо. Пенальти уже на 27–й секунде. Бруну Фернандеш, как обычно, точен. Но "шпорам" понадобилось всего 5 минут, чтобы уже быть впереди. И это новый рекорд АПЛ. До сих пор за всю историю лиги не было такого, чтобы команды смогли отличиться трижды в стартовые 7 минут. Подробно описывать то, что произошло после удаления Марсьяля в середине первого тайма нет смысла. "Тоттенхэм" на тот момент уже и так был впереди, а дальше просто было издевательство. Похоже, подопечные Моуринью забыли, что это АПЛ, а не Лига Европы, где они тремя днями ранее забили 7 мячей в ворота "Маккаби". Вдумайтесь! 13 голов за три дня для команды Моуринью! Просто не останавливайте эту машину!

Легендарное мерсисайдское You’ll never walk alone вчера было адресовано "Манчестеру". "Ливерпуль" решил не оставлять своих исторических врагов наедине с потоком критики и также громко опозорился. Никогда еще действующий чемпион АПЛ не пропускал 7 голов. Да, реализация "Астон Виллы" была феноменальной, хозяева не наиграли на такое количество мячей, но победа получилась вполне заслуженной. Это в послематчевом комментарии признал и Юрген Клопп. Конечно, можно обвинять Адриана, который занял место в воротах вместо Алиссона. Хотя статистика показывает, что проблемы были у всей команды. "Вилла" нанесла 11 ударов в створ. В предыдущих трех турах у "Лидса", "Челси" и "Арсенала" суммарно было лишь 9 ударов (по 3 в каждой). "Ливерпуль" впервые с 1963-го года пустил 7 голов за матч. В прошлый раз "красных" разнес Тоттенхэм – все те же 7:2. "Астон Вилла" вообще только второй раз в истории АПЛ смогла забить 7 мячей за матч и впервые за 58 лет выиграла 3 стартовые поединки чемпионата. Интересно, что в прошлом сезоне команде Юргена Клоппа понадобилось 9 матчей, чтобы пропустить 7 голов. Против "Виллы" мерсисайдцы справились за 75 минут.

Главным победителем нестабильности грандов стал Карло Анчелотти. Его "Эвертон" выиграл все 4 стартовых матча и единолично возглавивший АПЛ. Правда, теоретически повторить такой результат может "Астон Вилла", если выиграет пропущенную игру против "Лестера". А пока "ириски" на вершине. Родригес продолжает феерить – дубль + ассист против "Брайтона", а Калверт–Льюин возглавляет бомбардирские гонки. Между тем, "Лестер" не смог продолжить победную серию и довольно сенсационно стал жертвой "Вест Хэма". "Молоты" спокойно разгромили "лис".

"Севилья" остановила бодрый старт Кумана, а "Реал" уже на вершине

Реал начал защиту чемпионского титула не слишком уверенно. Однако после ничьей в Сосьедаде Зидан исключительно побеждает. Не отметить прогресс мадридцев невозможно. В прошлом туре "сливочные" гостили у "Леванте" и без проблем добыли очередные три очка. На голы Винисиуса и Бензема у хозяев ответа не оказалось. "Реал" уже возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, даже имея на матч меньше большинства конкурентов.

Барселона впервые не выиграла под руководством Кумана. После прихода нидерландского специалиста "сине–гранатовые" выиграли 5 матчей подряд (включая полутоварищеские). Однако ни одного серьезного соперника в этом списке не было, а первый такой сразу же сумел забрать у "Барсы" очки. "Севилья" заслуженно увезла ничью из столицы Каталонии. Нервионцы даже играли лучше, но на победу не заслужили. Результат оказался справедливым. И в предыдущих матчах можно было заметить зависимость "сине–гранатовых" от формы Фати. Ансуи еще молодой, поэтому ему можно простить нестабильность, но то, что остальная команда не смогла этого нивелировать, настораживает. Даже Лионель Месси не смог проявить свои умения, добавив скептикам причин сомневаться в его мотивации играть за эту команду. Пока говорить о провале нельзя. У "Барсы" еще два матча в запасе, и по потерянным очкам каталонцы могут догнать "Реал".

"Бавария" забуксовала, но все равно выигрывает, Дортмунд и Лейпциг не отстают

Бавария и Герта разыграли настоящий триллер. Мюнхенцы в предыдущем туре сенсационно проиграли "Хоффенхайму" и явно не хотели продолжать терять очки. Оптимизма не добавляла и голевая засуха главного бомбардира команды, который не забивал на протяжении трех матчей подряд. Наверное, Левандовски берег боеприпасы именно на "Герту". Если взглянуть протокол, то сложится впечатление, что берлинцы противостояли именно Роберту. Поляк оформил покер в ворота "старой дамы", включая победный гол на 90+3-й минуте. Сейчас констатируем, что "Бавария" начала сезон не по–чемпионски.

Этим не преминули воспользоваться конкуренты. "Аугсбург" уже забуксовал, сыграв вничью против "Вольфсбурга" (что и ожидаемо). А вот дортмундская "Боруссия" только набирает обороты. Эрлинг Холанд и Джованни Рейна на пару уничтожили "Фрайбург". Норвежец записал в свой актив дубль и результативную передачу, а 17–летний американец оформил три ассиста. Однако на вершине пока "РБ Лейпциг". Полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и без Тимо Вернера устраивает разгромы в Бундеслиге. На этот раз пострадал "Шальке", который получил в свои ворота четыре "сухих" мяча. Пока ситуация в турнирной таблице напоминает прошлогоднюю, когда "Бавария" дала своим конкурентам солидную фору на старте, но чем все закончилось, напоминать лишний раз не нужно.

Скандалы в Италии, "Милан" на вершине

Поединок "Ювентус" – "Наполи" должен был стать центральным в 3–м туре, а превратился в настоящий скандал. Все дело в коронавирусе. У "Наполи" было обнаружено несколько случаев заражения, и ASL запретила команде покидать город. Для начала поясним, что это за организация. Если коротко, то ASL (Azienda Sanitaria Locale) – это совокупность больниц, лабораторий, консультаций, офисов, которые заботятся о здоровье населения. Именно ASL в регионах отвечает за ситуацию с COVID–19. Так вот, среди игроков "Наполи" заболели двое – Зелински и Эльмас. Казалось, это не причина отказываться от матча, но команду закрыли на карантин. ASL Неаполя боятся повторения ситуации в "Дженоа", где вместе с персоналом количество заболевших превысило два десятка. В этой ситуации интересна позиция "Ювентуса". О том, что "Наполи" не приедет на игру, было известно еще за день до матча. Однако туринский клуб отметился странным поступком. В своих соцсетях они заявили, что команда выйдет на поле. В день игры "бьянконери" выполнили все традиционные ритуалы подали заявку, приехали на стадион, сделали разминку, Пирло определил стартовый состав. Даже 11 болельщиков таки пришли на трибуны! В Италии вполне серьезно обсуждают вероятность технического поражения для "Наполи" за неявку на игру. "Ювентус" мотивирует свою позицию тем, что клуб действовал согласно протоколу, который был принят перед рестартом прошлого чемпионата. Он предусматривает, что матч можно отменить, если в команде за сутки до игры обнаружили 10 новых случаев COVID–19. "Наполи", очевидно, не в такой ситуации. Сейчас официального решения о судьбе матча с "Наполи" нет. Во время международной перерыва Серии "А" предстоит решить не только этот вопрос, но и усовершенствовать протокол Лиги, который просто оказался беспомощным в такой ситуации.

Дерби делла Мадоннина после перерыва на матчи сборных будет жарким. Стефано Пиоли продолжает стыдить критиков, которые требовали его увольнения из "Милана". "Россонери" обыграли новичка Серии "А" "Специю" полурезервным составом и впервые с 2006–го стартовали с трех побед. Именно "дьяволы" вместе с "Аталантой" имеют максимум очков после трех туров. И это еще без Ибрагимовича, который отбывает карантин. Зато "Интер" не сумел дожать "Лацио". Обескровленные римляне очень не хотели проигрывать второй матч подряд и сделали все возможное, чтобы огорчить Конте. Более того, "орлы" до удаление Иммобиле в атаке выглядели интереснее, а после потери главной звезды организовали вокруг собственной штрафной настоящую крепость. Если не случится форс-мажоров, то 17 октября мы станем свидетелями очень жаркого миланского дерби!