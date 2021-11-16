Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Состоялись матчи отбора ЧМ-2022 от 15 ноября. Стоит отметить разгромные победы сборных Англии и Швейцарии, ничью Италии и первое поражение в отборе сборной Дании.

Группа С

Северная Ирландия - Италия - 0:0

Швейцария - Болгария - 4:0

Группа F

Шотландия - Дания - 2:0

Израиль - Фарерские острова - 3:2

Австрия - Молдова - 4:1

Группа I

Польша - Венгрия - 1:2

Сан-Марино - Англия - 0:10

Албания - Андорра - 1:0

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