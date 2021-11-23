Разгромы "Динамо" и "Ворсклы", победа "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925": все результаты 15-го тура УПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Состоялись все матчи 15-го тура УПЛ. Стоит отметить разгромные победы киевского "Динамо" и "Ворсклы", победу "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925".
Пятница, 19 ноября
"Черноморец" - "Динамо" - 1:6
Суббота, 20 ноября
"Львов" - "Заря" - 2:1
"Шахтер" - "Рух" - 2:0
"Днепр-1" - "Александрия" - 3:1
Воскресенье, 21 ноября
"Минай" - "Ингулец" - 2:2
"Ворскла" - "Мариуполь" - 5:1
"Десна" - "Колос" - 0:1
Понедельник, 22 ноября
"Верес" - "Металлист 1925" - 2:0
Положение команд: "Динамо", "Шахтер" - 38; "Ворскла", "Днепр-1" - 31; "Заря" - 29; "Александрия" - 23; "Верес" - 22; "Десна" - 21; "Металлист 1925" - 19; "Колос" - 14; "Рух", "Львов" - 13; "Черноморец" - 11; "Ингулец" - 10; "Минай" - 9; "Мариуполь" - 7.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13