Разгромы "Динамо" и "Ворсклы", победа "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925": все результаты 15-го тура УПЛ

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Разгромы "Динамо" и "Ворсклы", победа "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925": все результаты 15-го тура УПЛФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись все матчи 15-го тура УПЛ. Стоит отметить разгромные победы киевского "Динамо" и "Ворсклы", победу "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925".

Пятница, 19 ноября

"Черноморец" - "Динамо" - 1:6

Суббота, 20 ноября

"Львов" - "Заря" - 2:1
"Шахтер" - "Рух" - 2:0
"Днепр-1" - "Александрия" - 3:1

Воскресенье, 21 ноября

"Минай" - "Ингулец" - 2:2
"Ворскла" - "Мариуполь" - 5:1
"Десна" - "Колос" - 0:1

Понедельник, 22 ноября

"Верес" - "Металлист 1925" - 2:0

Положение команд: "Динамо", "Шахтер" - 38; "Ворскла", "Днепр-1" - 31; "Заря" - 29; "Александрия" - 23; "Верес" - 22; "Десна" - 21; "Металлист 1925" - 19; "Колос" - 14; "Рух", "Львов" - 13; "Черноморец" - 11; "Ингулец" - 10; "Минай" - 9; "Мариуполь" - 7.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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