Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020

Фото: инстаграм сборной Бразилии/Автор неизвестен

На олимпийских играх в Токио сегодня, 22 июля, начался групповой этап футбольного турнира.

Сборная Испании сыграла в нулевую ничью с Египтом, Франция потерпела разгромное поражение от Мексики (1:4), Бразилия благодаря хет-трику Ришарлисона победила сборную Германии (4:2).

Египет - Испания - 0:0

Мексика - Франция - 4:1

Голы: Вега, 1:0 – 47, Кордова, 2:0 – 54, Жиньяк, 2:1 – 69, пенальти, Антуна, 3:1 – 80, Агирре, 4:1 – 90.

Новая Зеландия - Южная Корея - 1:0

Гол: Вуд, 1:0 – 70.

Кот д'Ивуар - Саудовская Аравия - 2:1

Голы: Аль-Амри, 1:0 – 39, автогол, Аль-Досари, 1:1 – 44, Кессиэ, 2:1 – 66.

Аргентина - Австралия - 0:2

Голы: Уэлс, 0:1 – 14, Тилио, 0:2 – 80.

Япония - ЮАР - 1:0

Гол: Кубо, 1:0 – 71.

Гондурас - Румыния - 0:1

Гол: Олива, 0:1 – 45, автогол.

Бразилия - Германия - 4:2

Голы: Ришарлисон, 1:0 – 7, Ришарлисон, 2:0 – 22, Ришарлисон, 3:0 – 30, Амири, 3:1 – 57, Ахе, 3:2 – 84, Паулиньо, 4:2 – 90.

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