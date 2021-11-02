Разгромы от "Зари", "Шахтера" и "Днепра-1" и тяжелая победа "Динамо": все результаты 13-го тура УПЛ

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-го тура УПЛ. Стоит отметить разгромные победы "Зари", "Шахтера" и "Днепра-1", а также тяжелую победа киевского "Динамо".

Суббота, 30 октября

"Мариуполь" - "Динамо" - 2:3

"Шахтер" - "Десна" - 4:1

"Ингулец" - "Верес" - 0:0

Воскресенье, 31 октября

"Колос" - "Львов" - 0:1

"Рух" - "Александрия" - 0:0

"Металлист 1925" - "Заря" - 1:6

Понедельник, 1 ноября

"Днепр-1" - "Минай" - 4:0

"Ворскла" - "Черноморец" - 0:0

Положение команд: "Динамо" - 35; "Шахтер" - 32; "Заря" - 26; "Ворскла", "Днепр-1" - 25; "Александрия" - 20; Верес", "Металлист 1925" - 19; "Десна" - 18; "Рух" - 13; "Колос" - 11; "Львов" - 10; "Ингулец" - 9; "Минай", "Черноморец" - 8; "Мариуполь" - 4.

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