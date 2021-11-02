Разгромы от "Зари", "Шахтера" и "Днепра-1" и тяжелая победа "Динамо": все результаты 13-го тура УПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 13-го тура УПЛ. Стоит отметить разгромные победы "Зари", "Шахтера" и "Днепра-1", а также тяжелую победа киевского "Динамо".
Суббота, 30 октября
"Мариуполь" - "Динамо" - 2:3
"Шахтер" - "Десна" - 4:1
"Ингулец" - "Верес" - 0:0
Воскресенье, 31 октября
"Колос" - "Львов" - 0:1
"Рух" - "Александрия" - 0:0
"Металлист 1925" - "Заря" - 1:6
Понедельник, 1 ноября
"Днепр-1" - "Минай" - 4:0
"Ворскла" - "Черноморец" - 0:0
Положение команд: "Динамо" - 35; "Шахтер" - 32; "Заря" - 26; "Ворскла", "Днепр-1" - 25; "Александрия" - 20; Верес", "Металлист 1925" - 19; "Десна" - 18; "Рух" - 13; "Колос" - 11; "Львов" - 10; "Ингулец" - 9; "Минай", "Черноморец" - 8; "Мариуполь" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13