Разминка ЦСКА глазами капитана

ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона на сборе в Испании.

На одной из тренировок капитан армейцев Игорь Акинфеев занимался с закрепленной на нем камерой. Получилось занятие с видом из глаз голкипера.

Видео: Тренировка Акинфеева с видом от первого лица.

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