Разминка перед "Барсой": "Челси" сразится с "Халлом" в Кубке Англии

"Челси" – "Халл Сити"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Андре Марринер

Программа 1/8 финала Кубка Англии откроется двумя пятничными поединками, в одном из которых действующий финалист турнира "Челси" в родных стенах примет одну из худших команд Чемпионшипа "Халл Сити". К сожалению, перед этим противостоянием появилась информация о том, что полузащитник "тигров" Райан Мэйсон по состоянию здоровья вынужден был объявить о завершении карьеры. Все дело в том, что тяжелую травму черепа англичанин получил еще в прошлом сезоне, как раз-таки в матче с "пенсионерами" – Мэйсон в игровом эпизоде столкнулся с Гари Кэхиллом.

Отставка российского специалиста Леонида Слуцкого ничего кардинально не изменила в стане "Халла": команда по-прежнему ходит по краю и рискует опуститься в дивизион еще ниже. Плохая игра в регулярном чемпионате никак не отображается на выступлении "янтарно-черных" в Кубке Англии, хотя с другой стороны стоит отметить, что до сих пор подопечные Найлжела Эдкинса не встречались с серьезными соперниками. Сначала "тигры" взяли верх над "Блэкберном", который сейчас представляет третий по силе английский дивизион, а в 1/16 финала был выбит "Ноттингем Форест".

Лондонский путь к пятому раунду был более трудным. "Челси" вдоволь намучились с "Норвичем", сумев переиграть тех только лишь в ответной игре в серии послематчевых пенальти. Зато в предыдущем раунде подопечные Антонио Конте уже уверенно справились с представителем высшего дивизиона "Ньюкаслом", забив тем три безответных мяча.

Что касается кадровой ситуации, то "пенсионеры", безусловно, выставят резервный или хотя бы полурезервный состав и причин этому несколько. Во-первых, такая команда как "Челси" такой слабый "Халл" на своем поле должна обыгрывать в любом сочетании игроков. Во-вторых, во вторник "синим" предстоит сыграть важнейший матч против "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, поэтому приоритет здесь очевиден. "Тиграм" же терять нечего: за вылет от одного из фаворитов турнира им никто ничего не скажет, но вот победа станет настоящей сенсацией.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Халл Сити":

В последний раз "Челси" и "Халл" в рамках Кубка Англии встречались в декабре 1999. Тогда "пенсионеры" на выезде разгромили соперника со счетом 6:1.

"Челси" никогда не уступал "Халлу" на "Стэмфорд Бридж", одержав 17 побед и пять раз сыграв вничью.

"Тигры" выиграли только три из последних 19 матчей в Кубке Англии против топ-команд.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Кабальеро, Аспиликуэта, Ампаду, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Канте, Эмерсон, Виллиан, Педро, Жиру

Халл: Маршалл, Ленихан, Макдональд, Доусон, Мазух, Кингсли, Кларк, Стюарт, Ларссон, Боуэн, Дико

Прогноз на матч "Челси" – "Халл Сити":

Естественно, "Челси" является явным фаворитом в противостоянии с "Халлом" и сомневаться в этом не приходится. Букмекеры выставляют мизерный коэффициент на победу "синих" – 1.2. В то время как выигрыш "тигров" в среднем оценивается в 15.0.

Богдан Архипенко

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