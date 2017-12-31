Разминка перед дерби: "Арсенал" встретится с "Вест Бромвичем"
"Вест Бромвич" – "Арсенал"
Стадион: "Хауторнс"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Майк Дин
Лондонский "Арсенал" в последнем матче уходящего года встретится с "Вест Бромвичем". "Канониры" в этом сезоне выступают не слишком удачно, они занимают последнее шестое место, если брать в расчет только грандов АПЛ. Побороться пока реально только за "любимую" четвертую позицию Арсена Венгера, в случае сегодняшней победы "Арсенал" снова приблизится к "Ливерпулю" на расстояние одного очка. За место в Лиге чемпионов борется и "Тоттенхэм". Также вполне возможно, что сдаст свои позиции "Манчестер Юнайтед", который пока еще не побеждал в Boxing Day и лишился своих основных нападающих. Стабильностью эти команды не отличаются, они регулярно делают друг другу подарки, поэтому спрогнозировать итоговую первую четверку довольно сложно, но "Арсенал" точно не является фаворитом в этой борьбе.
Именно у "канониров" наименьший запас прочности, их игра часто подвержена перепадам, даже аутсайдеры вполне способны остановить команду Венгера. Также у "Арсенала" нет ярко выраженного бомбардира, который бы вел коллектив за собой. Санчес забил только семь голов, Лаказетт – восемь, Жиру – четыре, а Уэлбек – три.
"Вест Бромвич" – худший клуб АПЛ, "дрозды" занимают последнее место с 15-ю очками. Команда очень мало забивает, только в двух матчах сумела отличиться более одного раза, и если бы не защита, то дела обстояли бы значительно хуже. "Вест Бромвич" девять раз сыграл вничью, наверняка они сконцентрируются на обороне собственных ворот и в отчетном матче, постараясь засушить игру.
Интересные факты противостояния:
В матче первого круга "Арсенал" выиграл 2:0.
Команды провели между собой 140 игр: 71 победа у "Арсенала", 38 – у "Вест Бромвича", 31 ничья.
"Вест Бромвич" не побеждал в АПЛ с 19 августа (18 игр).
Ориентировочные составы:
"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Хегази, Эванс, Гиббз, МакКлин, Барри, Ливермор, Брант, Родригес, Робсон-Кану.
"Арсенал": Чех, Бельерин, Холдинг, Мустафи, Мейтленд-Найлс, Коклен, Эльнени, Джака, Уолкотт, Уэлбек, Санчес.
Прогноз на матч:
"Арсенал" является фаворитом матча, если не побеждать такие команды, как "Вест Бромвич", то о месте в Лиге чемпионов лучше и не мечтать. Пока в Boxing Day у "Арсенала" довольно легкий календарь, этим нужно пользоваться и набирать максимум очков, ведь уже скоро "канонирам" предстоит сразиться с "Челси".
Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 1.70, на ничью – 4.00, на "Вест Бромвич" – 5.70.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12