Разминка перед полуфиналом Кубка Англии: "Тоттенхэм" навестит "Брайтон"
"Брайтон" – "Тоттенхэм"
Стадион: "Фалмер" (Брайтон)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Кевин Френд
В связи с тем, что ряд команд в ближайшие выходные примут участие в полуфинале Кубка Англии, программа 35-го тура английской Премьер-Лиги стартует уже во вторник и начнется она матчем "Брайтона" и "Тоттенхэма" на стадионе "Фалмер". "Шпоры" готовятся к важнейшему кубковому сражению против "Манчестер Юнайтед", но а перед тем, команде Маурисио Почеттино придется пройти тест крепким коллективом Криса Хьютона.В субботу "шпоры" прервали свою внушительную 16-матчевую беспроигрышную серию в рамках Премьер-Лиги, в домашней встрече уступив уже де-юре чемпиону "Манчестер Сити". Поэтому, прежде всего, с точки зрения психологии лондонцам очень важно положительно отреагировать на фиаско перед ответственной схваткой с "красными дьяволами". Поражение откинуло "лилейно-белых" на четвертую строчку в турнирной таблице, но ниже зоны Лиги Чемпионов команда вряд ли уже опуститься, потому как ближайший преследователь "Челси" отстает на целых семь очков, а при оставшихся пяти матчах нужно будет сильно постараться, что растранжирить такой большой гандикап."Брайтон" в последнее время заметно сдал. В трех из последних четырех поединков в рамках внутреннего первенства "чайки" непременно проигрывали. Подопечные Криса Хьютона располагаются на текущей 13 позиции и, похоже, уже утратили все шансы побороться за первую "десятку". Но с другой стороны, команда находится вне зоны риска и вылет ей не грозит. Как для новичка, который проводит свой первый сезон в Премьер-Лиге – это большущие достижение.
Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Тоттенхэма":
"Брайтон" уступил всего лишь в четырех домашних матчах нынешнего сезона, но при этом три поражения были нанесены командами из первой "шестерки".
"Тоттенхэм" выиграл семь из последних десяти матчей Премьер-Лиги, которые проходили во вторник.
35 лет "чайки" не побеждали "шпор" у себя дома. Последняя победа брайтонцев над представителем Северного Лондона зафиксирована в 1983 со счетом 2:1 – в крайнем матче "Брайтона" против "Тоттенхэма" в рамках высшего английского дивизиона.
Ориентировочные составы на игру:
Брайтон: Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс, Кайяль, Нокар, Искьердо, Гросс, Маррей
Тоттенхэм: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Ваньяма, Дембеле, Лукас Моура, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн
Прогноз на матч "Брайтон" – "Тоттенхэм":
Не исключено, что Маурисио Почеттино применит ротацию, дабы поберечь некоторых исполнителей на полуфинал Кубка Англии, но даже учитывая это обстоятельство, фаворитом является именно "Тоттенхэм", на что указывает коэффициент 1.55. В то время как победа "Брайтона" в среднем оценивается в 6.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|33
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|33
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24