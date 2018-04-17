Разминка перед полуфиналом Кубка Англии: "Тоттенхэм" навестит "Брайтон"

Теги брайтон & хоув альбионтоттенхэм

Разминка перед полуфиналом Кубка Англии: "Тоттенхэм" навестит "Брайтон"

"Брайтон"  –  "Тоттенхэм"

Стадион: "Фалмер" (Брайтон)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Кевин Френд

В связи с тем, что ряд команд в ближайшие выходные примут участие в полуфинале Кубка Англии, программа 35-го тура английской Премьер-Лиги стартует уже во вторник и начнется она матчем "Брайтона" и "Тоттенхэма" на стадионе "Фалмер". "Шпоры" готовятся к важнейшему кубковому сражению против "Манчестер Юнайтед", но а перед тем, команде Маурисио Почеттино придется пройти тест крепким коллективом Криса Хьютона.В субботу "шпоры" прервали свою внушительную 16-матчевую беспроигрышную серию в рамках Премьер-Лиги, в домашней встрече уступив уже де-юре чемпиону "Манчестер Сити". Поэтому, прежде всего, с точки зрения психологии лондонцам очень важно положительно отреагировать на фиаско перед ответственной схваткой с "красными дьяволами". Поражение откинуло "лилейно-белых" на четвертую строчку в турнирной таблице, но ниже зоны Лиги Чемпионов команда вряд ли уже опуститься, потому как ближайший преследователь "Челси" отстает на целых семь очков, а при оставшихся пяти матчах нужно будет сильно постараться, что растранжирить такой большой гандикап."Брайтон" в последнее время заметно сдал. В трех из последних четырех поединков в рамках внутреннего первенства "чайки" непременно проигрывали. Подопечные Криса Хьютона располагаются на текущей 13 позиции и, похоже, уже утратили все шансы побороться за первую "десятку". Но с другой стороны, команда находится вне зоны риска и вылет ей не грозит. Как для новичка, который проводит свой первый сезон в Премьер-Лиге – это большущие достижение.

Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Тоттенхэма":

"Брайтон" уступил всего лишь в четырех домашних матчах нынешнего сезона, но при этом три поражения были нанесены командами из первой "шестерки".

"Тоттенхэм" выиграл семь из последних десяти матчей Премьер-Лиги, которые проходили во вторник.

35 лет "чайки" не побеждали "шпор" у себя дома. Последняя победа брайтонцев над представителем Северного Лондона зафиксирована в 1983 со счетом 2:1 – в крайнем матче "Брайтона" против "Тоттенхэма" в рамках высшего английского дивизиона.

Ориентировочные составы на игру:

Брайтон: Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс, Кайяль, Нокар, Искьердо, Гросс, Маррей

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Ваньяма, Дембеле, Лукас Моура, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн

Прогноз на матч "Брайтон""Тоттенхэм":

Не исключено, что Маурисио Почеттино применит ротацию, дабы поберечь некоторых исполнителей на полуфинал Кубка Англии, но даже учитывая это обстоятельство, фаворитом является именно "Тоттенхэм", на что указывает коэффициент 1.55. В то время как победа "Брайтона" в среднем оценивается в 6.5.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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