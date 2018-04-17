Разминка перед полуфиналом Кубка Англии: "Тоттенхэм" навестит "Брайтон"

"Брайтон" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Фалмер" (Брайтон)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Кевин Френд

В связи с тем, что ряд команд в ближайшие выходные примут участие в полуфинале Кубка Англии, программа 35-го тура английской Премьер-Лиги стартует уже во вторник и начнется она матчем "Брайтона" и "Тоттенхэма" на стадионе "Фалмер". "Шпоры" готовятся к важнейшему кубковому сражению против "Манчестер Юнайтед", но а перед тем, команде Маурисио Почеттино придется пройти тест крепким коллективом Криса Хьютона. В субботу "шпоры" прервали свою внушительную 16-матчевую беспроигрышную серию в рамках Премьер-Лиги, в домашней встрече уступив уже де-юре чемпиону "Манчестер Сити". Поэтому, прежде всего, с точки зрения психологии лондонцам очень важно положительно отреагировать на фиаско перед ответственной схваткой с "красными дьяволами". Поражение откинуло "лилейно-белых" на четвертую строчку в турнирной таблице, но ниже зоны Лиги Чемпионов команда вряд ли уже опуститься, потому как ближайший преследователь "Челси" отстает на целых семь очков, а при оставшихся пяти матчах нужно будет сильно постараться, что растранжирить такой большой гандикап. "Брайтон" в последнее время заметно сдал. В трех из последних четырех поединков в рамках внутреннего первенства "чайки" непременно проигрывали. Подопечные Криса Хьютона располагаются на текущей 13 позиции и, похоже, уже утратили все шансы побороться за первую "десятку". Но с другой стороны, команда находится вне зоны риска и вылет ей не грозит. Как для новичка, который проводит свой первый сезон в Премьер-Лиге – это большущие достижение.

Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Тоттенхэма":

"Брайтон" уступил всего лишь в четырех домашних матчах нынешнего сезона, но при этом три поражения были нанесены командами из первой "шестерки".

"Тоттенхэм" выиграл семь из последних десяти матчей Премьер-Лиги, которые проходили во вторник.

35 лет "чайки" не побеждали "шпор" у себя дома. Последняя победа брайтонцев над представителем Северного Лондона зафиксирована в 1983 со счетом 2:1 – в крайнем матче "Брайтона" против "Тоттенхэма" в рамках высшего английского дивизиона.

Ориентировочные составы на игру:

Брайтон: Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс, Кайяль, Нокар, Искьердо, Гросс, Маррей

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Ваньяма, Дембеле, Лукас Моура, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн

Прогноз на матч "Брайтон" – "Тоттенхэм":

Не исключено, что Маурисио Почеттино применит ротацию, дабы поберечь некоторых исполнителей на полуфинал Кубка Англии, но даже учитывая это обстоятельство, фаворитом является именно "Тоттенхэм", на что указывает коэффициент 1.55. В то время как победа "Брайтона" в среднем оценивается в 6.5.

Богдан Архипенко

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