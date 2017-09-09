Разминка перед "Юве": в дерби Каталонии "Барселона" протестирует "Эспаньол"

"Барселона" – "Эспаньол"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Субботняя программа третьего тура испанской Ла Лиге завершится матчем в Барселоне, где местный гранд с одноименным названием сразится с "Эспаньолом". Матчи между этими клубами называются каталонским дерби, но как-то так исторически сложилось, что по-настоящему горячего и конкурентного противостояния в этом регионе не выходит. Один клуб намного сильнее и мощнее другого, а симпатии болельщиков "попугаев" к своей команде в большей степени объясняются политическими взглядами, а не конкретно какой-то сугубо футбольной историей.

В последних матчах на "Камп Ноу" "бело-синие" выступают в роли боксерской груши для "блаугранас" и приезжают туда исключительно для избиения. Но сейчас для "Барсы" важен не столько результат в ближайшей встрече, столько качество самой игры команды. Потому как уже на неделе подопечным Эрнесто Вальверде предстоит открыть групповой раунд Лиги чемпионов поединком против "Ювентуса". Мало того, что действующий чемпион Италии сам по себе грозный соперник, так еще и свежи неприятные воспоминания каталонцев о вылете их любимцев на стадии четвертьфинала в прошлогоднем розыгрыше европейского турнира номер один.

В стартовых двух турах "Барселона" стала одной из трех команд, которая не потеряла очки, поочередно с одинаковым счетом 2:0 выиграв у "Бетиса" и "Алавеса". "Эспаньол" начал сезон не очень удачно. Если ничью с "Севильей" на выезде необходимо считать хорошим результатом, то домашний проигрыш "Леганесу" выглядел неожиданно. Важно отметить, что поединок станет историческим, потому как в нем должен дебютировать Усман Дембеле, который является самым дорогим приобретением "сине-гранатовых" в истории.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Эспаньола":

"Барселона" выиграла последние 13 матчей, в то время, как "Эспаньол" не проиграл ни одного из пяти крайних выездных поединков в рамках Ла Лиги.

В крайних трех каталонских дерби "блаугранас" отгрузили целых 12 голов в ворота "бело-синих", при этом пропустили лишь однажды.

Последняя победа "попугаев" на "Камп Ноу" датирована февралем 2009. Тогда подопечные Маурисио Почеттино победили команду Пепа Гвардиолы со счетом 2:1. На гол Яя Туре "Эспаньол" ответил дублем Ивана де ла Пеньи.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Иньеста, Бускетс, Серхи Роберто, Дембеле, Месси, Суарес

Эспаньол: Пау Лопес, Виктор Санчес, Давид Лопес, Мартин, Хурадо, Диоп, Фуэго, Пьятти, Морено, Баптистао

Прогноз на матч "Барселона" – "Эспаньол":

Несмотря на то, что "Барселона" пребывает далеко не в лучшей своей форме, представить себе то, что нынешний "Эспаньол" сможет повторить результат зимнего матча 2009 года очень сложно. Такого же мнения придерживаются и специалисты, которые просто не дают шансов "попугаям", о чем свидетельствует коэффициент на их победу, колеблющийся от 15.0 до 18.0 в зависимости от конторы. В то время, как виктория "блаугранас" в среднем оценивается в 1.17.

Богдан Архипенко

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