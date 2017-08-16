Разница между работой руководства "Барселоны" и "Реала" в одной картинке

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Разница между работой руководства "Барселоны" и "Реала" в одной картинке

Наглядная разница между работой руководства "Барселоны" и "Реала" в одной картинке от Fox Sports, после просмотра которой любому станет понятно - боссы каталонцев далеки от адекватности.

Напомним, что недавно каталонский гранд подписал бразильского хавбека Паулиньо, что только ещё больше разозлило фанатов клуба. В соцсетях набирает обороты волна протеста против президента "блаугранас" Жозепа Бартомеу, которого призывают уйти в отставку.

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комментарии
кпвао

ну сравнивать старые покупки реала, когда классных игроков можно было приобрести миллионов за 40, с нынешними, когда за 40 ты можешь купить, в основном, мешков с говном - не ок. хотя руководство у барсы ебу дало, это точно.

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Vad

Мало того, что нулевой. Он проплаченный. С Перцем они компаньоны, у них есть совместные темы. На поражениях Барсы он самв деньгах не теряет, более того, ему приплачивают за те поражения Барсы, как и за победы Реала

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Flamenco

Бартомеу нулевой менеджер и осел

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