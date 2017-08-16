Наглядная разница между работой руководства "Барселоны" и "Реала" в одной картинке от Fox Sports, после просмотра которой любому станет понятно - боссы каталонцев далеки от адекватности.

Напомним, что недавно каталонский гранд подписал бразильского хавбека Паулиньо, что только ещё больше разозлило фанатов клуба. В соцсетях набирает обороты волна протеста против президента "блаугранас" Жозепа Бартомеу, которого призывают уйти в отставку.

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