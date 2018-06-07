Разногласия у Зидана с Пересом возникли еще прошлым летом

Теги зинедин зиданреал мадридфлорентино перес

Разногласия у Зидана с Пересом возникли еще прошлым летомРазногласия у бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана с президентом королевского клуба Флорентино Пересом возникли еще прошлым летом.

Так, по сведениям испанской прессы, год назад француз выступал против продажи форварда Альваро Мораты, однако босс "сливочных" не прислушался к мнению наставника. Уже зимой тренер и президент не смогли прийти к единому мнению относительно приобретения голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепы Аррисабалаги. А уже по окончанию текущего сезона Зидан и Перес снова не смогли найти общий знаменатель по двум входящим трансферам. | soccernews.ru

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