Разные поражения ЦСКА и "Локо", декласс "Атлетико", "Барса" справляется без Месси: итоги 3 тура группового раунда Лиги чемпионов

Редакция SoccerNews подводит итоги третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

ЦСКА винить нельзя

ЦСКА прогнозируемо уступил "Роме" на "Стадио Олимпико". А прогнозируемо прежде всего потому, что заранее было известно - в Риме армейцам не могли помочь такие игроки основной обоймы, как Акинфеев, Бистрович, Бийол, Щенников, Васин, Кучаев и Эрнандес. Согласитесь, это очень много. А если учесть, что Виктор Гончаренко вынужден строит команду с нуля после ухода на пенсию многолетних лидеров братьев Березуцких, Игнашевича и отъезда в "Монако" Головина, так совсем не хочется ничего плохого говорить в адрес московского клуба. "Красно-синие" здорово провели первую половину первого тайма, даже несколько раз имели шанс повести в счете. Но в отличие от римлян, реализовать свои моменты не удалось. Хозяева выжали максимум: еще до перерыва дубль оформил Эдин Джеко, а в дебюте второго босниец выступил в роли ассистента для Дженгиза Ундера. На этом и разошлись.

"Локо" снова проигрывает

"Локомотив" – одна из двух команд (вместе с АЕК), которая к экватору группового раунда не набрала ни одного очка. Вдвойне печально, что проиграны уже два домашних матча. В этот раз не получилось в противостоянии с "Порту". Причем матч с "драконами" вышел намного веселее, да и сами москвичи проявили себя получше. Кто знает, как сложился бы поединок, забей Фернандеш пенальти в дебюте встречи. Португальцы же были настроены реализовывать свои моменты. А уже в начале второй половины встречи Хесус Корона снял все вопросы о победителе.

Третье поражение практически лишает "Локо" шансов на выход в плей-офф.

Прогнозируемый исход в Харькове

В этом розыгрыше группового раунда "Шахтеру" крупно не повезло с жеребьевкой. Мало того, что все соперники грозные, так еще и спайка с "Манчестер Сити", который готов рвать и метать после сенсационного проигрыша "Лиону" в первом туре. Но это еще не все. Как на зло, перед матчем сломалось два лидера "горняков" – Тайсон и Марлос. Без них донетчане просто были обречены на поражение. С учетом большого количества нереализованных моментов, 3:0 – это команда Пауло Фонсеки еще легко отделалась.

"Ювентус" одной ногой в плей-офф

Вывеска "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" выглядит просто фантастически. Но, к сожалению, текущее не самое лучшее положение дел в стане манкунианцев не дает поединку быть настолько объемным, как бы это должно было быть. Туринцы приехали на "Олд Траффорд" в качестве фаворита – и в общем-то подтвердили свой статус, на классе разобравшись с оппонентом. На протяжении всего матча отчаянно пытался забить бывшему клубу Роналду, но Де Хеа предпочел пропустить от Дибалы. После первого круга группового раунда "старая синьора" взяла максимум, оторвавшись от МЮ на целых пять баллов. Теперь всего одна победа отделяет итальянского чемпиона от выхода в плей-офф с первого места.

"Барса" справляется и без Месси

Одним из центральных противостояний третьего тура был поединок между "Барселоной" и "Интером". Интриги матчу прибавляло отсутствие Лео Месси, накануне сломавшего руку. В свою очередь, "нерадзурри" приехали в Каталонию в приподнятом настроении, так как на выходных вырвали победу в миланском дерби.

Как выяснилось, переживание болельщиков "блаугранас" были напрасны. Подопечные Эрнесто Вальверде вкинули по голу в каждом из таймов, хотя могли и больше.

"Ливерпуль" феерит и Папа Карло тоже

На предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп не обманул, когда сказал, что недооценивать "Црвену Звезду" он не будет. Убойное трио Мане-Фирмино-Салах взялись за дело с первых минут и разделили между собой четыре гола по старшинству. Сенегалец, как и египтянин должен был уйти из поля с дублем, но пенальти бить не научился.

"Наполи" во главе с Карло Анчелотти продолжает приятно удивлять. Оказывается, жизнь в Неаполе после Маурицио Сарри не просто существует, а даже улучшается. После домашней победы над "Ливерпулем" "лазурные" едва не хлопнули ПСЖ на выезде. От неминуемого поражения парижан спасла великолепная левая нога Ди Марии, который расстрелял ею дальнюю "девятку" ворот Оспины под аккомпанемент финального свистка.

"Боруссия" деклассировала "Атлетико"

Так сильно над "Атлетико" Симеоне не издевалась ни одна команда. "Матрасники" без малого провели 400 матчей под руководством аргентинского наставника и до сих пор ни разу не проигрывали со счетом 4:0. "Боруссия" на сто процентов использовала свою сильную сторону – контратаки. Мадридский клуб противоядия этому не нашел.

После настолько унизительного разгрома, "Атлетико", надо полагать, в ответном поединке сделает все, чтобы взять реванш и побороться за первое место в группе.

"Реал" продолжает ходить по грани

Действующий обладатель кубка чемпионов на сегодняшний день настолько плох, что даже неуверенная домашняя победа над "Викторией" Пльзень считается успехом. Счет 2:1, куча растранжиренных моментов и полная уверенность в том, что ближайший матч против "Барселоны" в Ла Лиге станет последним для Хулена Лопетеги в королевском клубе. Думается, что именно с такими мыслями засыпали болельщики "сливочных" в ночь на среду 24-го.

Символическая сборная

Вратарь: Самир Ханданович ("Интер")

Защита: Йозуа Киммих ("Бавария"), Озан Кабак ("Галатасарай"), Ашраф Хакими ("Боруссия" Д)

Полузащита: Аксель Витсель ("Боруссия" Д), Фабиньо ("Ливерпуль"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Рафаэль Геррейру ("Боруссия" Д)

Нападение: Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Эдин Джеко ("Рома"), Люк де Йонг (ПСВ)

Богдан Архипенко

Также читайте! Главные итоги 9 тура АПЛ | http://soccernews.ru