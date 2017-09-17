Разные проблемы и одна цель: "Сассуоло" принимает "Ювентус"

"Сассуоло" – "Ювентус"

Стадион: "Читта-дель-Триколорес" (Реджа-нель-Эмилия)

Начало матча: 13:30

Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия)

Воскресная програма 4-го тура чемпионата Италии по футболу откроется матчем "Сассуоло" и "Ювентуса". Туринцы после трех сыгранных матчей привычно лидируют в Серии А, а вот их соперники сезон начали неудачно – 1 очко и 17 место в турнирной таблице. Несмотря на то, что "Ювентус" является фаворитом противостояния, шансы на успех у "Сассуоло" также имеются, ведь подопечные Кристиана Букки очень сильны и неуступчивы именно в домашних матчах.

Туринский клуб начал чемпионат с трех уверенных побед над "Кальяри", "Дженоа" и "Кьево". Но в других турнирах дела у "Старой синьоры" идут из рук вон плохо. В начале сезона "черно-белые" упустили Суперкубок Италии, проиграв римскому "Лацио" – 2:3, а совсем недавно были разгромлены испанской "Барселоной" в Лиге Чемпионов - 0:3. В том матче удивило обилие ошибок в обороне "Ювентуса", чем каталонцы сполна и воспользовались. В Серии А туринцы по-прежнему главные претенденты на титул, хотя, стоит отметить, в чемпионате стало больше команд, способных им в этом помешать. В лазарете "Ювентуса" находятся сразу несколько футболистов: не смогут принять участие в матче Пьяца, Де Шильо, Маркизио, Хедира и Хеведес.

"Сассуоло" закончил прошлый чемпионат на 12 месте, однако в этом сезоне команда играет неудачно: в трех стартовых матчах черно-зеленые потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. На счету команды всего один забитый мяч и пять пропущенных. Под вопросом участие в матче одного из лидеров команды – Доменико Берарди, все остальные игроки в строю и готовы сыграть.

Интересные факты противостояния "Сассуоло" и "Ювентуса":

Последние 8 матчей между этими командами принесли 6 побед "Ювентусу" при 1 ничьей и 1 поражении.

В прошедшем сезоне обе игры между "Сассуоло" и " Ювентусом" завершились победами "красно-черных", разница мячей в этих встречах – 5:1.

"Сассуоло" не проигрывал в пяти последних домашних матчах Серии А.

Победная серия "Ювентуса" в чемпионате составляет 5 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Лирола, Гольданига, Каннаваро, Сенси, Политано, Данкан, Маньянелли, Фальчинелли.

"Ювентус": Буффон, Лихштайнер, Ругани, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч "Сассуоло" – "Ювентус":

"Ювентус" стабильно набирает очки во внутреннем первенстве, и неудачи на евроарене не должны повлиять на уверенность футболистов в собственных силах. "Сассуоло" после неудачного старта постарается исправиться и не подвести своих болельщиков.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.48, на ничью – 4.50, на победу "Сассуоло" – 6.50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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