Разные проблемы и одна цель: "Сассуоло" принимает "Ювентус"

Теги ювентуссассуоло

Разные проблемы и одна цель: "Сассуоло" принимает "Ювентус"

"Сассуоло"  –  "Ювентус"

Стадион: "Читта-дель-Триколорес" (Реджа-нель-Эмилия)

Начало матча: 13:30

Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия)

Воскресная програма 4-го тура чемпионата Италии по футболу откроется матчем "Сассуоло" и "Ювентуса". Туринцы после трех сыгранных матчей привычно лидируют в Серии А, а вот их соперники сезон начали неудачно – 1 очко и 17 место в турнирной таблице. Несмотря на то, что "Ювентус" является фаворитом противостояния, шансы на успех у "Сассуоло" также имеются, ведь подопечные Кристиана Букки очень сильны и неуступчивы  именно в домашних матчах. 

Туринский клуб начал чемпионат с трех уверенных  побед над "Кальяри", "Дженоа" и "Кьево". Но в других турнирах дела у "Старой синьоры" идут из рук вон плохо. В начале сезона "черно-белые" упустили Суперкубок Италии, проиграв римскому "Лацио" – 2:3, а совсем недавно были разгромлены испанской "Барселоной" в Лиге Чемпионов - 0:3. В том матче удивило обилие ошибок в обороне "Ювентуса", чем каталонцы сполна и воспользовались. В Серии А туринцы по-прежнему главные претенденты на титул, хотя, стоит отметить, в чемпионате стало больше команд, способных им в этом помешать. В лазарете "Ювентуса" находятся сразу несколько футболистов: не смогут принять участие в матче Пьяца, Де Шильо, Маркизио, Хедира и Хеведес.

"Сассуоло" закончил прошлый чемпионат на 12 месте, однако в этом сезоне команда играет неудачно: в трех стартовых матчах черно-зеленые потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. На счету команды всего один забитый мяч и пять пропущенных. Под вопросом участие в матче одного из лидеров команды – Доменико Берарди, все остальные игроки в строю и готовы сыграть.

Интересные факты противостояния "Сассуоло"  и "Ювентуса":

Последние 8 матчей между этими командами принесли 6 побед "Ювентусу" при 1 ничьей и 1 поражении.

В прошедшем сезоне обе игры между "Сассуоло"  и " Ювентусом"  завершились победами "красно-черных", разница мячей в этих встречах – 5:1.

"Сассуоло" не проигрывал в пяти последних домашних матчах Серии А.

Победная серия "Ювентуса" в чемпионате составляет 5 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Лирола, Гольданига, Каннаваро, Сенси, Политано, Данкан, Маньянелли, Фальчинелли.

"Ювентус": Буффон, Лихштайнер, Ругани, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч "Сассуоло"  – "Ювентус":

"Ювентус" стабильно набирает очки во внутреннем первенстве, и неудачи на евроарене не должны повлиять на уверенность футболистов в собственных силах. "Сассуоло" после неудачного старта постарается исправиться и не подвести своих болельщиков.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.48, на ничью – 4.50, на  победу "Сассуоло" – 6.50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Болезнь "Ливерпуля" прогрессирует: "красные" теряют очки в матче с "Бернли"

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 4 12
2 Ювентус 3 9
3 Наполи 3 9
4 Лацио 3 7
5 Торино 3 7
6 Сампдория 2 6
7 Рома 3 6
8 Милан 3 6
9 Фиорентина 4 6
10 СПАЛ 3 4
11 Болонья 4 4
12 Удинезе 3 3
13 Аталанта 3 3
14 Кьево 3 3
15 Кальяри 3 3
16 Дженоа 3 1
17 Сассуоло 3 1
18 Кротоне 4 1
19 Хеллас Верона 4 1
20 Беневенто 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов