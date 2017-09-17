Разные проблемы и одна цель: "Сассуоло" принимает "Ювентус"
"Сассуоло" – "Ювентус"
Стадион: "Читта-дель-Триколорес" (Реджа-нель-Эмилия)
Начало матча: 13:30
Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия)
Воскресная програма 4-го тура чемпионата Италии по футболу откроется матчем "Сассуоло" и "Ювентуса". Туринцы после трех сыгранных матчей привычно лидируют в Серии А, а вот их соперники сезон начали неудачно – 1 очко и 17 место в турнирной таблице. Несмотря на то, что "Ювентус" является фаворитом противостояния, шансы на успех у "Сассуоло" также имеются, ведь подопечные Кристиана Букки очень сильны и неуступчивы именно в домашних матчах.
Туринский клуб начал чемпионат с трех уверенных побед над "Кальяри", "Дженоа" и "Кьево". Но в других турнирах дела у "Старой синьоры" идут из рук вон плохо. В начале сезона "черно-белые" упустили Суперкубок Италии, проиграв римскому "Лацио" – 2:3, а совсем недавно были разгромлены испанской "Барселоной" в Лиге Чемпионов - 0:3. В том матче удивило обилие ошибок в обороне "Ювентуса", чем каталонцы сполна и воспользовались. В Серии А туринцы по-прежнему главные претенденты на титул, хотя, стоит отметить, в чемпионате стало больше команд, способных им в этом помешать. В лазарете "Ювентуса" находятся сразу несколько футболистов: не смогут принять участие в матче Пьяца, Де Шильо, Маркизио, Хедира и Хеведес.
"Сассуоло" закончил прошлый чемпионат на 12 месте, однако в этом сезоне команда играет неудачно: в трех стартовых матчах черно-зеленые потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. На счету команды всего один забитый мяч и пять пропущенных. Под вопросом участие в матче одного из лидеров команды – Доменико Берарди, все остальные игроки в строю и готовы сыграть.
Интересные факты противостояния "Сассуоло" и "Ювентуса":
Последние 8 матчей между этими командами принесли 6 побед "Ювентусу" при 1 ничьей и 1 поражении.
В прошедшем сезоне обе игры между "Сассуоло" и " Ювентусом" завершились победами "красно-черных", разница мячей в этих встречах – 5:1.
"Сассуоло" не проигрывал в пяти последних домашних матчах Серии А.
Победная серия "Ювентуса" в чемпионате составляет 5 матчей.
Ориентировочные составы на игру:
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Лирола, Гольданига, Каннаваро, Сенси, Политано, Данкан, Маньянелли, Фальчинелли.
"Ювентус": Буффон, Лихштайнер, Ругани, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
Прогноз на матч "Сассуоло" – "Ювентус":
"Ювентус" стабильно набирает очки во внутреннем первенстве, и неудачи на евроарене не должны повлиять на уверенность футболистов в собственных силах. "Сассуоло" после неудачного старта постарается исправиться и не подвести своих болельщиков.
Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.48, на ничью – 4.50, на победу "Сассуоло" – 6.50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|4
|12
|2
|Ювентус
|3
|9
|3
|Наполи
|3
|9
|4
|Лацио
|3
|7
|5
|Торино
|3
|7
|6
|Сампдория
|2
|6
|7
|Рома
|3
|6
|8
|Милан
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|СПАЛ
|3
|4
|11
|Болонья
|4
|4
|12
|Удинезе
|3
|3
|13
|Аталанта
|3
|3
|14
|Кьево
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|3
|16
|Дженоа
|3
|1
|17
|Сассуоло
|3
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|3
|0