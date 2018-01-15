Разрушая рекорды: "Барселона" увозит 3 очка из Сан-Себастьяна
Каталонская "Барселона" в 19 туре Примеры имела все шансы оторваться от мадридского "Реала" уже на целых 19 очков. Если же говорить о ближайших преследователях, то на 9 баллов от другой столичной команды – "Атлетико". Однако для этого подопечным Вальверде нужно было обыграть одного из самых неудобных соперников во внутреннем первенстве – "Реал Сосьедад".
Вроде и привычно начали матч "сине-гранатовые", пару раз существенно потревожив голкипера Рульи, однако в конце первой десятиминутки баски подтвердили статус тяжелого соперника для каталонской команды. Прието исполнил длинную подачу с правого фланга, которая нашла в штрафной Виллиана Жозе – 1:0.
"Барса" долго не могла прийти в себя, создав лишь одну возможность для взятия ворот за первые полчаса матча, в то время как хозяева смело шли вперед, пытаясь закрепить преимущество. "Реал Сосьедад" даже забил второй гол, однако его отменили из-за нарушения правил в предыдущем моменте. В следующем опасном эпизоде Серхио Каналес мощно выстрелил в ближний угол ворот Тер Штегена, и немец перевел его удар на угловой.
На 34-й минуте баски заслуженно удвоили свое преимущество: Хуанми откликнулся на отличный пас из глубины поля и вторым касанием пробил по воротам Тер Штегена, а Серхи Роберто подправил сферу аккурат в противоход голкиперу – 2:0.
"Барселона" вовремя проснулась и тут же организовала свою голевую атаку: Суарес убежал от защитников по левому флангу и прострелил во вратарскую, где Паулиньо в падении переправил мяч в сетку – 2:1. С таким счетом команды и ушли на перерыв.
С началом второй половины каталонцы начали перехватывать инициативу, и уже через пять минут после свистка сравняли счет. Месси подхватил мяч в центрально круге, протащил его практически до штрафной соперников и отпасовал левее Суаресу, а Луис великолепным парашютом отправил сферу в девятку ворот Рульи – 2:2.
Немного поиграв на встречных курсах, "Реал Сосьедад" стал все чаще прижиматься к своим воротам. Каталонцы почувствовали, что соперник подустал, и еще больше взвинтили темп своих атак. За 20 минут до конца матча "Барса" вышла вперед: Рульи не лучшим образом исполнил удар от ворот, Вермален выиграл воздух, выведя тем самым Суареса один на один с голкипером хозяев, а уругваец спокойно переиграл последнего – 3:2.
Пытались успокоить игру каталонцы и одновременно не выпускать футболистов "Реал Сосьедада" с их половины. Месси и Суарес были неутомимы, пытаясь организовать четвертый гол своей команды, и баски отбивались уже из последних сил. Но за 5 минут до конца встречи Месси исполнил очередной свой шедевр: это был его третий штрафной в матче, и на этот раз аргентинец был великолепен, отправив снаряд метров с 28 точно в правый верхний угол ворот Рульи – 2:4. Волевая победа "Барселоны" рушит проклятие "Аноэты", откуда каталонцы не могли увезти 3 очка на протяжении многих лет
"Реал Сосьедад" – "Барселона" – 2:4
Голы: Виллиан Жозе, 11 – 1:0, Хунами, 34 – 2:0, Паулиньо, 39 – 2:1, Суарес, 50 – 2:2, Суарес , 71 – 2:3, Месси, 85 – 2:4.
"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Родригес, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Субельдиа, 56), Каналес, Хуанми (Ойарсабаль, 60), Виллиан Жозе.
"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Вермален, Пике, Альба, Ракитич, Паулиньо (Дембеле, 65), Бускетс, Андре Гомеш (Динь, 80), Месси, Луис Суарес (Денис Суарес, 90).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|42
|3
|Валенсия
|19
|40
|4
|Реал Мадрид
|18
|32
|5
|Вильярреал
|19
|31
|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
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|Сельта Виго
|19
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|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
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|Лас Пальмас
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