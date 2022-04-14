"РБ Лейцпиг" Тедеско выбил "Аталанту" из Лиги Европы

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" на выезде победил "Аталанту" со счетом 2:0 и завоевал путевку в полуфинал.

Победу немецкому клубу принес дубль Кристофера Нкунку.

"Аталанта" Италия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:2 (0:1) - первый матч - 1:1

Голы: Нкунку, 18 - 0:1, Нкунку, 87 (с пенальти) - 0:2

"Аталанта": Муссо, Хатебур, де Рон, Паломино, Демирал (Скальвини, 70), Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский (Муриэль, 58), Бога (Миранчук, 70), Копмейнерс, Сапата.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Клостерманн, 73), Орбан, Гвардиол (Поульсен, 80), Симакан, Анхелиньо, Кампль (Хальстенберг, 80), Лаймер (Адамс, 73), Нкунку, Ольмо, Андре Силва (Собослаи, 63).

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