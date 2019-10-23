"РБ Лейпциг" анонсировал матч с "Зенитом" постером с ошибкой

Пресс-служба "РБ Лейпциг" допустила ошибку при подготовке постера, анонсирующего матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".

На афишу в стиле "Звёздных войн" был помещён защитник Миха Мевля, который покинул питерский клуб прошлым летом.

Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится сегодня в 19:55 по московскому времени.

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