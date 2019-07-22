"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Челси"

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Челси" Итана Ампаду.

Немецкий клуб взял 18-летнего валлийца в аренду до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.

В составе "быков" центрбек будет выступать под 26-м номером.

Ампаду перешёл "Челси" в 2017 году, с тех пор провёл 12 матчей, результативными действиями не отличался.

Контракт игрока с "синими" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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