"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Манчестер Сити"

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"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо перебрался в "РБ Лейпциг".

Сообщается, что "быки" арендовали 23-летнего испанца до конца сезона. Футболист будет выступать под 3-м номером.

В этом сезоне Анхелиньо принял участие в 12 матчах и отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, что после 19 туров "РБ Лейпциг" лидирует в Бундеслиге, опережая "Баварию" на одно очко.

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