"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Манчестер Сити"
Защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо перебрался в "РБ Лейпциг".
Сообщается, что "быки" арендовали 23-летнего испанца до конца сезона. Футболист будет выступать под 3-м номером.
В этом сезоне Анхелиньо принял участие в 12 матчах и отметился двумя голевыми передачами.
Напомним, что после 19 туров "РБ Лейпциг" лидирует в Бундеслиге, опережая "Баварию" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15