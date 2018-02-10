"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" - 2:0 (обзор)

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"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Аугсбургом".

Не пропустите: "РБ Лейпциг" дома победил "Аугсбург". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Байер Леверкузен 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Аугсбург 22 31
8 Боруссия Менхенгладбах 21 31
9 Хоффенхайм 21 28
10 Ганновер 96 21 28
11 Герта 21 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 21 17
18 Кельн 21 13
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