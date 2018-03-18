"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 2:1 (обзор)

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"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпцигом" и "Баварией".

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1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
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