"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:4 (обзор)

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"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Байером".

Не пропустите: "Байер" на выезде громит "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

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3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 29 48
5 Айнтрахт Франкфурт 29 46
6 РБ Лейпциг 29 46
7 Хоффенхайм 29 43
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 29 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
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