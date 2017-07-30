"РБ Лейпциг" – "Бенфика" - 2:0 (обзор)

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"РБ Лейпциг" – "Бенфика" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Emirates Cup между "РБ Лейпцигом" и "Бенфикой".

Не пропустите: "РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" в матче Emirates Cup. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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