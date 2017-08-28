"РБ Лейпциг" близок к подписанию хавбека "Байера"

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"РБ Лейпциг" близок к подписанию хавбека "Байера"

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кевин Кампль в ближайшее время может стать игроком "РБ Лейпциг", сообщает Goal.com со ссылкой на Kicker.

Отмечается, что клубы близки к согласованию трансфера 26-летнего футболиста. После того, как "фармацевты" и "быки" договорятся, хавбек пройдёт медобследование и подпишет контракт.

Кампль выступает за "Байер" с 2015 года, сыграл 72 матча и забил 6 голов.

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