"РБ Лейпциг" близок к подписанию хавбека "Байера"

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кевин Кампль в ближайшее время может стать игроком "РБ Лейпциг", сообщает Goal.com со ссылкой на Kicker.

Отмечается, что клубы близки к согласованию трансфера 26-летнего футболиста. После того, как "фармацевты" и "быки" договорятся, хавбек пройдёт медобследование и подпишет контракт.

Кампль выступает за "Байер" с 2015 года, сыграл 72 матча и забил 6 голов.

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