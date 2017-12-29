"РБ Лейпциг" близок к подписанию защитника "Вест Хэма"

Защитник "Вест Хэма" Рис Оксфорд в ближайшее время может стать игроком "РБ Лейпциг", сообщает BBC.

По сведениям издания, "быки" готовы в январе купить 19-летнего англичанина за девять миллионов евро, при этом ещё 10 миллионов "молотобойцы" могут получить в качестве бонусов.

Стоит отметить, что в этом сезоне Оксфорд на правах аренды выступает за менхенгладбахскую "Боруссию", сыграл 4 матча.

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