"РБ Лейпциг" близок к покупке второго бомбардира Бундеслиги
Фото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен
Как сообщает A Bola со ссылкой на Bild, португальский нападающий Андре Силва близок к переходу из франкфуртского "Айнтрахта" в "РБ Лейпциг".
По информации источника, сумма перехода футболиста в "Лейпциг" составит 23 миллиона евро, но благодаря бонусам может достичь отметки в 35 миллионов.
Отмечается, что по контракту с "Лейпцигом" форвард будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.
В прошедшем сезоне португалец стал вторым бомбардиром Бундеслиги, забив 28 голов.
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|32
|59
|6
|Вольфсбург
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|7
|Хоффенхайм
|32
|46
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|Фрайбург
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|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|11
|Герта
|32
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|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
|32
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|15
|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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