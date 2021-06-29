"РБ Лейпциг" близок к покупке второго бомбардира Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" близок к покупке второго бомбардира БундеслигиФото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

Как сообщает A Bola со ссылкой на Bild, португальский нападающий Андре Силва близок к переходу из франкфуртского "Айнтрахта" в "РБ Лейпциг".

По информации источника, сумма перехода футболиста в "Лейпциг" составит 23 миллиона евро, но благодаря бонусам может достичь отметки в 35 миллионов.

Отмечается, что по контракту с "Лейпцигом" форвард будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне португалец стал вторым бомбардиром Бундеслиги, забив 28 голов.

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