"РБ Лейпциг" – "Боруссия Д" - 1:1 (обзор)

Теги рб лейпцигборуссия дортмунд

"РБ Лейпциг" – "Боруссия Д" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссией".

Не пропустите: "РБ Лейпциг" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Аугсбург 25 32
10 Ганновер 96 25 32
11 Герта 25 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов