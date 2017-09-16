"РБ Лейпциг" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 2:2 (обзор)

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"РБ Лейпциг" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "РБ Лейпциг" дома сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Ганновер 96 4 10
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Шальке 4 9
4 Боруссия Дортмунд 3 7
5 РБ Лейпциг 4 7
6 Аугсбург 4 7
7 Хоффенхайм 3 7
8 Гамбург 4 6
9 Штутгарт 4 6
10 Боруссия Менхенгладбах 4 5
11 Герта 3 4
12 Айнтрахт Франкфурт 4 4
13 Вольфсбург 4 4
14 Майнц 05 4 3
15 Фрайбург 3 2
16 Байер Леверкузен 3 1
17 Вердер Бремен 4 1
18 Кельн 3 0
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