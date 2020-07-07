"РБ Лейпциг" договорился о переходе одноклубника Головина

"РБ Лейпциг" арендует немецкого защитника "Монако" Бенджамина Хенрикса, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, "быки" возьмут игрока в аренду до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 23-летний Хенрикс провел за "Монако" 15 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он играл в Германии за "Байер".

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