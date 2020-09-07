"РБ Лейпциг" договорился о трансфере таланта из "Герты"

Хавбек берлинской "Герты" Лазар Самарджич, вероятнее всего, продолжит карьеру в "РБ Лейпциг".

По информации Bild, "быки" объявят о трансфере 18-летнего футболиста сегодня или завтра. Сумма сделки - менее 1 миллиона евро.

Самарджича по игровым качествам сравнивают с Хамесом Родригесом из "Реала". Причина продажи - полузащитник требовал либо стабильной игровой практики, либо ухода.

В прошлом сезоне немец принял участие всего в трёх матчах в составе "Герты".

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