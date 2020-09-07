"РБ Лейпциг" договорился о трансфере таланта из "Герты"
Хавбек берлинской "Герты" Лазар Самарджич, вероятнее всего, продолжит карьеру в "РБ Лейпциг".
По информации Bild, "быки" объявят о трансфере 18-летнего футболиста сегодня или завтра. Сумма сделки - менее 1 миллиона евро.
Самарджича по игровым качествам сравнивают с Хамесом Родригесом из "Реала". Причина продажи - полузащитник требовал либо стабильной игровой практики, либо ухода.
В прошлом сезоне немец принял участие всего в трёх матчах в составе "Герты".
Не пропустите: "Реал" готовит предложение по вингеру "РБ Лейпцига". | http://soccernews.ru
главное
-
Черышев отклонил предложение "Краснодара"
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций
-
Федун высказался о работе Черчесова в матче сборной России с Венгрией
-
Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму
-
Рамос стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории сборных
-
"РБ Лейпциг" договорился о трансфере таланта из "Герты"
-
Коларов в шаге от перехода в "Интер"
-
Роббен забил первый гол после возобновления карьеры
-
Шевченко назвал причину разгромного поражения Украины от Испании
-
Сборная Испании назвала диагноз Регилона
-
Черышев отклонил предложение "Краснодара"
-
"Челси" близок к покупке голкипера "Ренна"
-
Тотти может вернуться в "Рому"
-
Уткин прокомментировал победу сборной России над Венгрией
-
Рамос вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров сборной Испании
-
Тренер сборной Венгрии прокомментировал поражение от России
-
"Челси" предложили услуги двух вратарей
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре
-
1
Сборная Испании разгромила команду Украины
-
Швейцария и Германия сыграли вничью, Сербия и Турция разошлись миром и другие итоги матчей Лиги наций
-
Медведев прокомментировал будущее Далера Кузяева
-
Дзюба: "Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идем дальше"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20