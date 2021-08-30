"РБ Лейпциг" договорился от покупке Мориба

Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Гвинейский полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, сделка между "блауграной" и "РБ Лейпциг" уже завершена.

По информации источника, утром 31 августа Мориба пройдет медицинское обследование для немецкого клуба, после чего подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что "Лейпциг" заплатит "Барселоне" 15 миллионов евро.

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