"РБ Лейпциг" договорился от покупке Мориба
Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен
Гвинейский полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, сделка между "блауграной" и "РБ Лейпциг" уже завершена.
По информации источника, утром 31 августа Мориба пройдет медицинское обследование для немецкого клуба, после чего подпишет контракт.
Ранее сообщалось, что "Лейпциг" заплатит "Барселоне" 15 миллионов евро.
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