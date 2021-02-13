"РБ Лейпциг" дома минимально обыграл "Аугсбург"
Закончился матч 21 тура немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпцигом" и "Аугсбургом". Хозяева подошли к матчу в ранге фаворитов и ожидаемо победили. Встреча закончилась со счетом 2:1. "Быки" смогли закрепиться на второй строчке турнирной таблицы. Теперь в их активе 44 очка. От лидирующей "Баварии" отставание сократилось до 4 баллов, однако, у мюнхенцев есть игра в запасе. Гости расположились на 13 месте, набрав за 21 матч 22 очка.
"РБ Лейпциг" - "Аугсбург" 2:1 (2:0)
Голы: Ольмо, 38 (пенальти) - 1:0, Нкунку, 43 - 2:0, Калиджури, 76 (пенальти) - 2:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Конате, 64), Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Ольмо (Забитцер, 76), Айдара, Нкунку, Поульсен.
"Аугсбург": Гикевич, Сухи (Нидерлехнер, 79), Гауэлеу, Педерсен, Оксфорд, Гумны, Калиджури, Бенеш (Варгас, 63), Груэсо (Хедира, 71), Штробль (Рихтер, 79), Хан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20