"РБ Лейпциг" дома минимально обыграл "Аугсбург"

Закончился матч 21 тура немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпцигом" и "Аугсбургом". Хозяева подошли к матчу в ранге фаворитов и ожидаемо победили. Встреча закончилась со счетом 2:1. "Быки" смогли закрепиться на второй строчке турнирной таблицы. Теперь в их активе 44 очка. От лидирующей "Баварии" отставание сократилось до 4 баллов, однако, у мюнхенцев есть игра в запасе. Гости расположились на 13 месте, набрав за 21 матч 22 очка.

"РБ Лейпциг" - "Аугсбург" 2:1 (2:0)

Голы: Ольмо, 38 (пенальти) - 1:0, Нкунку, 43 - 2:0, Калиджури, 76 (пенальти) - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Конате, 64), Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Ольмо (Забитцер, 76), Айдара, Нкунку, Поульсен.