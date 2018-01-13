"РБ Лейпциг" дома обыграл "Шальке"

Теги рб лейпцигшальке

"РБ Лейпциг" дома обыграл "Шальке"

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на своём поле взял верх над "Шальке" со счётом 3:1.

"РБ Лейпциг" – "Шальке" - 3:1

Голы: Кейта, 41 - 1:0, Налдо, 55 - 1:1, Вернер, 69 - 2:1, Брума, 71 - 3:1.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Бернардо, Демме, Лаймер, Кейта (Поульсен, 67), Забитцер, Кампль, Брума (Ильзанкер, 84), Огюстен (Вернер, 63).

"Шальке": Фэрманн, Настасич, Налдо, Очипка, Шопф (Пьяца, 55), Калиджури, Майер, Стамбули, Харит (Коноплянка, 82), Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 55).

Не пропустите: "Штутгарт" переиграл "Герту" и другие результаты 18-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 17 28
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Штутгарт 18 20
13 Фрайбург 18 20
14 Вольфсбург 17 19
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов