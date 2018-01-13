"РБ Лейпциг" дома обыграл "Шальке"

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на своём поле взял верх над "Шальке" со счётом 3:1.

"РБ Лейпциг" – "Шальке" - 3:1

Голы: Кейта, 41 - 1:0, Налдо, 55 - 1:1, Вернер, 69 - 2:1, Брума, 71 - 3:1.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Бернардо, Демме, Лаймер, Кейта (Поульсен, 67), Забитцер, Кампль, Брума (Ильзанкер, 84), Огюстен (Вернер, 63).

"Шальке": Фэрманн, Настасич, Налдо, Очипка, Шопф (Пьяца, 55), Калиджури, Майер, Стамбули, Харит (Коноплянка, 82), Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 55).

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