"РБ Лейпциг" дома победил "Аугсбург"

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"РБ Лейпциг" дома победил "Аугсбург"

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на своём поле взял верх над "Аугсбургом".

"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" - 2:0

Голы: Упамекано, 17 - 1:0, Кейта, 70 - 2:0.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Кампль, Лаймер, Кейта (Лукман, 79), Ильзанкер, Брума (Кайзер, 90), Поульсен (Огюстен, 84), Вернер.

"Аугсбург": Хитц, Данзо, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Грегорич (Кордова, 76), Хеллер (Шмид, 46), Гу Чжа Чхоль, Хедира, Каюби (Моравек, 87), Байер. 

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2 РБ Лейпциг 22 38
3 Байер Леверкузен 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Аугсбург 22 31
8 Боруссия Менхенгладбах 21 31
9 Хоффенхайм 21 28
10 Ганновер 96 21 28
11 Герта 21 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 21 17
18 Кельн 21 13
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