"РБ Лейпциг" - это приговор нынешнему оборонительному футболу "Атлетико"! Нагельсманн и компания отпраздновали выход в полуфинал ЛЧ

"РБ Лейпциг" перед четвертьфиналом не имел особых проблем с составом, если не вспоминать о продаже Вернера – основной нападающий и ключевой футболист в построении игры перешел в "Челси" до рестарта ЛЧ. Были также некоторые опасения за форму Поульсена, но Юлиан Нагельсманн считает турнир предсезонкой – именно поэтому Юсуфа поставили в старт. Диего Симеоне, в свою очередь, должен был обойтись без Корреа и Врсалько, в которых обнаружили коронавирус. Также Лоб оставил в запасе Фелиша, доверив нападение Косте и Льоренте. В общем, обе команды вышли в довольно мощных составах.

"Атлетико" прогнозируемо отдал инициативу со старта, но зон для футболистов "РБ Лейпциг" мадридцы практически не открывали. Впрочем, уже на 4-й минуте испанцы могли пропустить вследствие подачи и отскока на Хальстенберга – Марсель оказался в метрах семи от ворот и пробил слета, запустив мяч над воротами. Подопечные Лоб Симеоне, тем временем, наметили ослабленную зону на правом фланге немцев, через которую раз за разом начали прорываться Карраско и Лоди. Сначала это выливалось в стандарты – на 10-й минуте Савич даже замкнул одну из подач неприятным ударом головой. Гулачи не без проблем поймал мяч, едва не влетев вместе с ним в ворота. "Атлетико" продолжал качать правый фланг РБ. На 13-й минуте по нему промчался Лоди, который в завершении слалома выкатил пас на левый край штрафной под удар Карраско – тот мощно пробил в ближний угол, заставив Гулачи выполнять классный сейв. Далее последовал навес с углового и заблокированное замыкание Хименеса, после которого Гулачи подрезал Сауля в собственной штрафной. К счастью для "Лейпцига", арбитры решили, что фола со стороны голкипера не было. Немцы огрызнулись дальним и очень неточным выстрелом Кампля, а испанцы еще несколько минут раз за разом пролетали своим левым флангом к границе поля. Клостерманну и Лаймеру было очень трудно.

Активная фаза первого тайма завершилась примерно до 20-й минуты. Следующие полчаса прошли под знаком позиционной борьбы без особого обострения: у "РБ Лейпциг" можно отметить лишь несколько врываний в штрафную с передачами без завершения и удар Упамекано головой в руки Облака, а у "Атлетико" припоминаются неточный выстрел Сауля метров с 20-ти и очень неудачное замыкание Савича в компенсированное время. На перерыв команды ушли без забитых голов. На старте второго тайма "РБ Лейпциг" прогнозируемо захватил контроль над мячом, но на этот раз "Атлетико" слишком низко сел, встречая соперника на своей трети поля. Не успел этот факт стать очевидным, как немцы наказали испанцев: билд-ап с участием Поульсена, Кампля и Лаймера завершился проникающей передачей Конрада на правый край штрафной, откуда Забитцер навесил точно на голову Ольмо – Дани "кивнул" в дальний угол. 1:0! Шла 50-я минута.

"Атлетико" провел в ответ контратаку с прорывом Льоренте на правый край штрафной, но пробить Маркосу не дали. "РБ Лейпциг" ответил дальним ударом Упамекано в руки Облака на 57-й минуте и очень неточным выстрелом Ольмо на 58-й. Диего Симеоне, тем временем, бросил в бой Фелиша, который разогнал классную контратаку на 62-й минуте – в ее завершении последовала передача на левый фланг штрафной. Пас принял Лоди, который сразу же упал, имитируя фол Упамекано, однако арбитр Шимон Марчиняк раскусил Ренана, показав ему желтую за симуляцию. "РБ Лейпциг" намека не понял, а Фелиш продолжал разгонять контратаки и зарабатывать стандарты. Немцы молчали, за что были наказаны на 69-й минуте: Фелиш обыгрался в стеночку и ворвался в штрафную, где получил по ногам от Клостерманна – пенальти! Сам же Жоау его и реализовал. 1:1! Диего Симеоне сразу после гола снял с игры Косту и выпустил Морату, а Юлиан Нагельсманн вместо Лаймера бросил в бой Адамса.

В следующие 15 минут "РБ Лейпциг" держал мяч под контролем и часто проводил затяжные комбинации на трети поля мадридцев, однако свободных зон подопечные Нагельсманна не получали. "Атлетико" пытался ловить немцев на контратаках, но ничего интереснее нескольких стандартов и заблокированных ударов команде Симеоне создать не удалось. Понимая, что в атаке не хватает скорости и свежих идей, тренерский штаб "быков" снял Ольмо и Лаймера, отправив на поле Шика и Айдара. Последний умудрился получить желтую в первом же фоле. Диего Симеоне замен не проводил. Все шло к овертаймам, однако на 88-й минуте мадридцы пропустили роковой удар: Анхелиньо получил шикарную диагональ и прострелил в разрыв между линиями на совершенно свободного Адамса, который метров с 22-х нанес удар с рикошетом от Савича – 2:1! Диего Симеоне бросил в бой Фелипе, "Атлетико" в компенсированное время ушел в "навал", но отыграться испанцам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу "быков". Таким образом, "РБ Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, в котором встретится с ПСЖ.

"Лейпциг" – приговор для "Атлетико"

Когда "Атлетико" проходил "Ливерпуль", пропустив более 30 ударов и забив три гола из двух моментов, сторонники мадридцев (или хейтеры мерсисайдцев) говорили об особом пути "матрасников" – мол, в этом и заключается их сущность. Трудно не согласиться, но суть эта в текущем сезоне выглядела слишком "антифутбольно". Ее можно было оправдать только результатом, но поражение сразу же после "Ливерпуля" (пусть и после паузы в полгода) разрушила всю магию. Нет, не было никакого особого пути – "Атлетико" просто не хотел играть в футбол. "Атлетико" просто отбивался. "Атлетико" просто везло. Нельзя сказать, что с "РБ Лейпцигом" подопечные Диего Симеоне тупо встали у своих ворот. Команда искала определенные варианты для контратак, но не смогла организовать ни одной нормальной позиционной атаки, да и в контратаках все ограничилось давлением на левый фланг (55,8% атак пришлось на него), подачами со стандартов и рывками Фелиша. Не было эффектного билд-апа или интересных разрезных передач, а 2 момента заключались в том, что Карраско стрелял после обычного паса с фланга, а Фелиш ворвался в штрафную после стеночки. Все! Атлетико не наиграл на гол – львиная доля его 1,11 xG пришлась на пенальти.

В обороне "Атлетико" здорово погасил стартовую активность соперника и держал "РБ Лейпциг" на дистанции в первом тайме, но и тогда было заметно, как много позволяют сопернику "матрасники". Особенно опасно стало на 40-х минутах, когда "быки" начали раскатывать затяжные комбинации в 10+ передач без потерь в последней трети поля с непременными врываниями в штрафную. Тогда Мадрид отбился, но на старте второго тайма немцы продолжили гнуть ту же линию. С красивой атаки в 18 пасов без потерь прилетел первый гол РБ, да и второму предшествовал шикарный выход из-под прессинга и две гениальные передачи. Оборону "Атлетико" не дожали, а грамотно разорвали на куски красивым футболом. Мадридцы заслужили свое поражение. Они откровенно ждали овертайма, тянули время, а когда РБ забил и сам стал пользоваться приемчиками "Атлетико", испанцы потеряли самоконтроль и устроили потасовку. Проигрывать "антифутболу" очень неприятно. Теперь это знает и команда Диего Симеоне.

Нагельсманн снова всех перехитрил!

Любители немецкого футбола негативно относятся к "РБ Лейпциг", ведь австрийская корпорация в 2009 году уничтожила слабоватый, но самобытный "Маркранштедт" из Оберлиги. В Бундеслиге другая культура фанатов, там не любят даже клубы олигархов, а здесь есть бездушный клуб, созданный исключительно для рекламы энергетиков. Впрочем, даже самый ярый хейтер "РБ Лейпциг" не может не восхищаться командой Юлиана Нагельсманна – это слишком изысканный футбол. Перед матчем против "Атлетико" у РБ прогнозировалась схема 3-4-2-1, но уже в первые 15 минут стало понятно, насколько гибкая система у "быков". Лейпциг в разных фазах перестраивался в 4-2-2-2 (любимая схема Рангника, руководителя проекта РБ), 4-2-3-1, 3-3-3-1 или 3-5-2. Лаймер и Забитцер кочевали на правом фланге и в опорной зоне, латерали при владении располагались максимально высоко, а изюминкой стали рейды центрбэка Упамекано через полполя. Правда, особого успеха против мадридского блока 4-4-2 это не приносило, да и слабость в виде Клостерманна быстро раскрылась, однако в гейм-менеджменте Юлиан Нагельсманн явно переигрывал Диего Симеоне. В конце концов, у него сыграла замена – Адамс не просто удачно пробил в решающей контратаке, а начал ее удачным отбором в центре и сохранением мяча под давлением. Вообще, "РБ Лейпциг" не дал "Атлетико" развернуться в центре поля и давил равномерно. Чем большее количество оборотов делала секундная стрелка, тем дольше немцы оставались на последней трети поля, уверенно держа мяч благодаря многочисленным комбинациям – "быки" постоянно находили свободные зоны и удачно открывались. Доходило до 18 передач без потерь.

Нельзя сказать, что "Атлетико" паниковал. Нет, футбол под таким территориальным и игровым преимуществом соперника – это и есть стихия мадридцев, и они довольно уверенно защищались. "РБ Лейпциг" не создал большого количества моментов, нанеся всего десять ударов по воротам – всего четыре прошли в створ. Адамсу с голом несколько повезло, а кроме него с истинно голевых шансов вспоминается только удар Хальстенберга метров с семи и гол Ольмо. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь "Атлетико" – максимально неудобный коллектив для атакующих команд. Несмотря на это, "быки" контролировали игру, лезли вперед и пытались выиграть в основное время, за что и были вознаграждены. Иногда для победы достаточно простого желания. Проход "РБ Лейпциг" в полуфинал серьезно добавляет ЛЧ яркости. Против ПСЖ этой команде вполне по силам сыграть на равных, а если удастся пролезть в финал... Там будет или фантастическое тактическое противостояние двух гиков (Гвардиолы и Нагельсманна), или битва с Баварией – для мюнхенцев в текущем сезоне матче против "быков" стали едва ли не самыми сложными. Если там окажется Барселона, то вполне можно надеяться и на победу, однако для начала нужно пройти Неймара и Мбаппе. Будет очень интересно!