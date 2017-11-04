"РБ Лейпциг" - "Ганновер" - 2:1, "Гамбург" - "Штутгарт" - 3:1 (обзоры)

Теги гамбургрб лейпцигштутгартганновер 96

"РБ Лейпциг" - "Ганновер" - 2:1, "Гамбург" - "Штутгарт" - 3:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей немецкой Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" - "Ганновер"

"Гамбург" - "Штутгарт"

Читайте также: "РБ Лейпциг", "Шальке" и "Гамбург" одержали победы, "Байер" сыграл вничью с "Аугсбургом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Ганновер 96 11 18
6 Айнтрахт Франкфурт 11 18
7 Боруссия Менхенгладбах 11 18
8 Байер Леверкузен 11 16
9 Аугсбург 11 16
10 Хоффенхайм 10 16
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 10 10
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 10 2
Полная таблица

топ-5 тегов