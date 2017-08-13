"РБ Лейпциг", "Ганновер" и "Вольфсбург" побеждают в Кубке Германии, "Гамбург" вылетает

Завершились несколько матчей 1/32 финала Кубка Германии. Стоит отметить победы "РБ Лейпциг", "Ганновера" и "Вольфсбурга". При этом из турнира вылетел "Гамбург".

"Боннер" - "Ганновер" - 2:6 (1:1)

Голы: Локотш, 20 - 1:0, Фуллкрюг, 34 - 1:1, Харник, 60 - 1:2, Фуллкрюг, 74 - 1:3, Перри, 83 - 2:3, Караман, 90 - 2:4, Майер, 90 - 2:5, Харник, 90+3 - 2:6

"Дорфмеркинген" - "РБ Лейпциг" - 0:5 (0:1)

Голы: Сабитцер, 4 - 0:1, Сабитцер, 47 - 0:2, Вернер, 56 - 0:3, Поульсен, 59 - 0:4, Кейта, 65 - 0:5

"Ноттингер" - "Бохум" - 2:5 (0:2)

Голы: Саглам, 1 - 0:1, Хинтерсер, 3 - 0:2, Бреннер, 51 (с пенальти) - 1:2, Хинтерсер, 65 - 1:3, Хинтерсер, 74 - 1:4, Билгер, 85 - 2:4, Бандовски, 87 - 2:5

"Морлаутерн" - "Гройтер Фюрт" - 0:5 (0:2)

Голы: Хофманн, 16 - 0:1, Хофманн, 18 - 0:2, Раум, 59 - 0:3, Дурсун, 85 - 0:4, Эрнст, 87 - 0:5

"Мюнхен 1860" - "Ингольштадт" - 1:2 (0:1)

Голы: Лезкано, 20 - 0:1, Вебер, 66 - 1:1, Кутшке, 83 - 1:2

"Нордерштедт" - "Вольфсбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Камачо, 59 - 0:1

"Швейнфурт" - "Сандхаузен" - 2:1 (0:1)

Голы: Холер, 11 - 0:1, Виллш, 53 - 1:1, Краутшнайдер, 62 - 2:1

"Оснабрюк" - "Гамбург" - 3:1 (1:0)

Голы: Савран, 39 - 1:0, Хейдер, 61 - 2:0, Арслан, 71 - 3:0, Вуд, 73 (с пенальти) - 3:1

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