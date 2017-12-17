"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:3 (обзор)

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"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата Германии между "РБ Лейпциг" и "Гертой" (2:3).

Видео: "РБ Лейпциг" – "Герта".

 

Не пропустите: "РБ Лейпциг" уступил "Герте", которая с седьмой минуты играла в меньшинстве. | http://soccernews.ru

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